В горах Чечни артиллеристы провели стрельбы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, провели тренировки по стрельбе и управлению огнем, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, в тренировках приняли участие свыше 500 военнослужащих и было задействовано более 70 единиц военной техники.

"В сложной горно-лесистой местности военнослужащие отработали задачи ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-миллиметровыми самоходными гаубицами 2С3М "Акация", минометами 2Б11 "Сани" и реактивными системами залпового огня РСЗО "Град-М", — сказал Астафьев.

Отмечается, что для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, а также для оценки обстановки на поле боя были применены беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение на командный пункт артиллерийского дивизиона.

При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша и их быстрому оставлению после стрельбы. Занятия проводились на полигонах Альпийский и Гвардеец, оснащенных современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку максимально приближенную к боевой.