На Кавказе боевые вертолеты выполнили полеты на высоте четыре тысячи метров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-35М Южного военного округа (ЮВО) выполнили полеты с элементами сложного пилотажа на больших и предельных высотах вдоль Кавказского хребта, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Наиболее подготовленные экипажи воинских частей армейской авиации выполняют полетные задания на высоте до четырех тысяч метров от земли", — сказал он.

Сложность этих полетов заключается в том, что воздух при таких подъемах становится более разреженным, происходит резкий перепад температур, изменяется метеорологическая обстановка, появляется турбулентность. На подобных высотах замедляется производительность радиоаппаратуры, а управление авиационной техникой усложняется.

Помимо задач по предназначению, летный состав отрабатывает действия в нештатных ситуациях, которые могут произойти в горной местности — отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.

Всего в полетах в экстремальных условиях принимают участие более 10 экипажей вертолетов Ми-35М.