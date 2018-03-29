Три катера ЧФ на учениях уничтожили отряд кораблей условного противника

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ракетные катера "Набережные Челны", "Ивановец" и "Р-60" Черноморского флота в ходе зачетных учений поразили крылатыми ракетами "Москит" сложную морскую мишенную позицию, имитирующую отряд кораблей условного противника, сообщил журналистам в четверг представитель ЧФ капитан третьего ранга Алексей Рулев.
Он отметил, что результаты выполненного боевого упражнения подтверждены данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов морской авиации ЧФ.
В рамках учений экипажи катеров провели тренировки по связи, совместному маневрированию и учение по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем.
"Для обеспечения безопасности выполнения ракетных пусков и закрытия опасного для плавания района было привлечено около 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации", — добавил представитель ЧФ.