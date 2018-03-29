В ЦАМТО назвали заявления о претензиях Азербайджана к оружию из РФ вбросом

Военнослужащие подготавливают военную технику на открытии Международного военно-технического форума Армия-2015 на базе нового конгрессно-выставочного центра парка Патриот в подмосковной Кубинке. Архивное фото

Военнослужащие подготавливают военную технику на открытии Международного военно-технического форума Армия-2015 на базе нового конгрессно-выставочного центра парка Патриот в подмосковной Кубинке. Архивное фото

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Появление в медиапространстве сообщений о якобы недовольстве Баку качеством поставляемой из России военной техники и вооружений инспирировано конкурентами и направлено на подрыв доверия в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами.

Об этом РИА Новости сообщил в четверг директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Согласно докладу Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI, Стокгольм), за последние пять лет 65% всего импортированного Азербайджаном вооружения было российским.

Ранее в некоторых белорусских и польских СМИ появились публикации о том, что Азербайджан якобы недоволен качеством российской продукции военного назначения. В частности, Баку якобы высказал недовольство выполнением условий контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ "Мста-С", РСЗО "Смерч", ЗРК "Тор-М2" и другого российского вооружения.

"Вброс в медиапространство информации со ссылкой на базирующийся в одной из стран-членов НАТО оппозиционный белорусский сайт о якобы имеющимся недовольстве Азербайджана качеством поставляемых российских вооружений преследует цель поставить под сомнение существующий уровень доверия в сфере ВТС между Москвой и Баку и является попыткой сорвать процесс перевооружения азербайджанской армии", — сказал Коротченко.

Он отметил, что все поставляемые в Азербайджан российские системы вооружений проходят тщательный контроль, в том числе по линии военной приемки, их качество соответствует уровню аналогичных образцов вооружений и военной техники, поставляемых для Вооруженных сил РФ.

"Азербайджан, являясь одни из крупных партнеров РФ в сфере ВТС, может быть полностью уверен в том, что по своим тактико-техническим характеристикам, боевой эффективности и показателям надежности российское оружие не только находится на уровне лучших мировых аналогов, но зачастую и превосходит их", — считает директор ЦАМТО.

Эксперт напомнил, что директивными органами США недавно приняты решения по системному противодействию российскому оружейному экспорту, одной из форм которого как раз и являются активные информационные операции, нацеленные на формирование негативного образа России как поставщика вооружений и подрыв репутации российской военной техники.

"РФ рассматривает ВТС с Азербайджаном как важное направление двухсторонних отношений и гарантирует высокую надежность любой российской продукции военного назначения, поставляемой в эту страну", — подчеркнул Коротченко.

При этом эксперт особо отметил, что поставки российского оружия как в Азербайджан, так и в Армению осуществляются таким образом, чтобы не нарушать баланс в регионе.