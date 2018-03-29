В СФ не видят необходимости спешить с законом о частных военных компаниях

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России изучают зарубежный опыт по созданию частных военных компаний (ЧВК), хотя считают, что срочной необходимости в появлении соответствующего закона нет, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин.

"Срочной необходимости в появлении закона о ЧВК в РФ нет, поскольку мы считаем, что вооруженная борьба является прерогативой государства", — заявил он на встрече с зарубежными военными атташе.

Ракитин сказал, что ряд российских граждан, имеющих бизнес в странах "со сложной оперативной обстановкой", привлекают для его охраны российские частные охранные предприятия. "Однако эти структуры не имеют никакого отношения к министерству обороны и федеральным органам власти", — подчеркнул Ракитин.

Вместе с тем, он отметил, что в России "изучается зарубежный опыт частных военных компаний". При этом, по словам Ракитина, создание ЧВК запрещено Российской конституцией.

Ранее в четверг зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, один из авторов законопроекта о регулировании деятельности частных военных компаний, рассказал журналистам, что правительство направило отрицательный отзыв на данный проект. По его словам, документ, вероятно, будет доработан и перевнесен.