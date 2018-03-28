Весенний призыв: про уклонистов, здоровье и престиж армейской службы

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Мария Зуева. "Весенний призыв" — всероссийский проект Фонда социальной помощи студентам "СтудФонд" и Главной военной прокуратуры РФ — стартовал в среду, 28 марта. В этот же день организаторы проекта провели встречу с будущими призывниками и студентами. Ответы на вопросы, берут ли в армию с инородными предметами или пластинами в теле после операции и как быть в случае обмана со стороны мошенников, обещавших "отмазать" от военной службы, молодым людям помогли найти участвовавшие во встрече главный военный прокурор Валерий Петров, его заместитель Евгений Иванов и официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Пластины в теле могут не помешать призыву

Один из присутствовавших на встрече студентов задал вопрос о том, берут ли в армию с инородными предметами в теле, в том числе с пластинами после операции. Заместитель главного военного прокурора Евгений Иванов, в свою очередь, указал, что однозначного ответа на данный вопрос нет, так как каждый такой случай индивидуален, и решение принимает военно-врачебная комиссия, исходя из ситуации и законодательных предписаний.

"Прежде чем молодого человека признают годным к службе в Вооруженных силах и отправляют в войска, он проходит военно-врачебную комиссию. Есть расписание болезней, в соответствии с которыми определяются категории годности, ограниченной годности, либо негодности к военной службе. Поэтому, конечно же, когда вы прибудете для прохождения военно-медицинского освидетельствования, те медицинские документы, в которых указано, какое инородное тело и где оно находится, вы должны предъявить. Исходя из этого и будет принято решение. Однозначно я вам на этот вопрос ответить не смогу", — сказал Иванов.

По его словам, если призывник посчитает принятое решение о его годности к службе в армии незаконным, то в течение трех месяцев с момента принятия решения он вправе его обжаловать в вышестоящей военно-врачебной комиссии, которая в пятидневный срок рассматривает вопрос и выносит свой вердикт.

Жертвы обещаний "отмазать" от армии

"Либо каждый гражданин может обжаловать эти действия в судебном порядке, либо органы прокуратуры, которые также обладают соответствующими надзорными полномочиями по опротестовыванию подобных решений. Детально я вам не смогу ответить, это слишком индивидуально, а общий порядок примерно такой", — пояснил Иванов.

В ходе встречи был поднят вопрос об обмане призывников со стороны лиц и организаций, обещавших "отмазать" их от армии и после получения денег за эти "услуги" не выполнивших свои обещания. Иванов напомнил, что подобные действия со стороны должностных лиц всегда являются мошенничеством и коррупцией. Он указал, что и сам призывник, который пошел на это, становится соучастником мошенничества.

"Законом "О воинской обязанности военной службы" определено, что решение о призыве, либо непризыве молодого человека принимает призывная комиссия и никто более. Поэтому абсолютно очевидно, что подобного рода ссылки, предложения, исходящие от различного рода должностных лиц, — это есть мошенничество, проявление коррупции, о которой мы с вами так часто и так много говорим… Людям следует абсолютно четко понимать, что это мошенничество. И в случае если вы вовлекаетесь в эту сферу отношений, вы становитесь соучастниками мошенничества. В этой связи я настоятельно рекомендую вам всем не ввязываться в подобного рода схемы. Поверьте мне, что это все равно добром не закончится", — сказал Иванов.

Иванов указал, что данный вопрос относится не только к правовой, но и к морально-нравственной сфере, так как "молодой человек должен быть защитником своего Отечества". В то же время, когда он, по словам Иванова, ищет лазейки для уклонения, то попадает и в уголовно наказуемую сферу. "Всем известно, что есть статья 328 УК "Уклонение от призыва на военную и альтернативную службу", которое наказывается лишением свободы до двух лет, исправительными работами, штрафом. И государство абсолютно четко определило свое отношение к подобного рода деятельности. Это обязанность гражданина", — заявил Иванов.

Он рассказал, что по роду службы рассматривал не один десяток жалоб, когда люди таким образом решали вопросы, получали "белый" билет и через много лет не могли занять какие-либо должности из-за оснований непрохождения военной службы, указанных в незаконно полученных документах. "Это препятствует дальнейшей службе. В этой связи рубится карьера, люди обращались с жалобами, чтобы отменить то решение о призыве. Поэтому это дорожка очень скользкая и абсолютно незаконная", — сказал Иванов. По его словам, прокуроры ориентированы на выявление адресов мошенников, обещающих "отмазать" от призыва за деньги, но это сложно, так как "они плодятся, как грибы после дождя".

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, в свою очередь, сообщил, что молодые люди могут помочь в борьбе с такими мошенниками посредством обращения в интернет-приемную Генеральной прокуратуры РФ.

"Есть сайт Генеральной прокуратуры, там есть наша интернет-приемная, куда вы пишете в свободной форме, излагаете суть проблемы. Вы можете туда приложить любое количество документов, и это обращение в кратчайшие сроки дойдет до того уровня прокуратуры, который уполномочен решать подобного рода проблемы. Если вы будете нам помогать такие факты выявлять и с этими случаями разбираться", — сказал Куренной.

Служба в российской армии все пристижнее

Главный военный прокурор Валерий Петров также напомнил, что уклонение от службы в армии без уважительных причин может поставить крест на последующей карьере, учитывая запрет на поступление уклонистов на госслужбу. "Считаю необходимым напомнить и то, что уже более четырех лет (с 1 января 2014 года) действует Федеральный закон №170 от 2 июля 2013 года о повышении престижа и привлекательности военной службы по призыву, который установил запрет на поступление на госслужбу граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных на то оснований", — сказал Петров.

Петров в ходе встречи, отметив рост престижа службы в российской армии, сообщил о сокращении числа уклонистов на 30%.

"Престиж военной службы растет, и молодые люди уже реже пытаются избежать военной службы — почти на 30% сократилось количество так называемых уклонистов и "бегунков", — сказал Петров.

По его словам, в настоящее время в ВС РФ по призыву проходят службу более 240 тысяч человек, а в этом году ожидается призыв на военную службу около 128 тысяч человек, число контрактников в российской армии составляет 360 тысяч человек. Как уточнил Петров, эти контрактники проходят службу на должностях сержантов и солдат. Он добавил, что в 2017 году более 17 тысяч призывников решили заключить контракт о дальнейшем прохождении военной службы, в первом квартале текущего года — почти 2,5 тысячи человек.

Также он сообщил, что все больше российских женщин хотят служить в армии, и сейчас в войсках по контракту проходит службу свыше 44 тысяч женщин. Он уточнил, что среди них почти 4 тысячи офицеров, одна женщина имеет генеральское звание, 42 — звание полковника. Также среди женщин-контрактников, по его словам, 7,5 тысячи прапорщиков, 33 тысячи солдат и сержантов, 1,5 тысячи курсантов.

Петров напомнил, что подготовкой специалистов для ВС России занимаются 28 вузов. "Если в 2016 году конкурс при поступлении в такие вузы составлял 3,5 человека на место, то в 2017 году — до девяти человек на место", — отметил он.

Число курсантов в настоящий момент превышает 59 тысяч человек, в том числе 11 тысяч выпускников, из них более 1,2 тысячи девушек. Так, по словам Петрова, в Военном университете Минобороны России обучается более 2,5 тысячи курсантов, в том числе 569 выпускников этого года.

"Конкурс при поступлении в Военный университет в прошлом году составил четыре человека на место, среди девушек — 21 на место", — уточнил главный военный прокурор.