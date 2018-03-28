Весенний призыв: про уклонистов, здоровье и престиж армейской службы

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Мария Зуева. "Весенний призыв" — всероссийский проект Фонда социальной помощи студентам "СтудФонд" и Главной военной прокуратуры РФ — стартовал в среду, 28 марта. В этот же день организаторы проекта провели встречу с будущими призывниками и студентами. Ответы на вопросы, берут ли в армию с инородными предметами или пластинами в теле после операции и как быть в случае обмана со стороны мошенников, обещавших "отмазать" от военной службы, молодым людям помогли найти участвовавшие во встрече главный военный прокурор Валерий Петров, его заместитель Евгений Иванов и официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Пластины в теле могут не помешать призыву
"Прежде чем молодого человека признают годным к службе в Вооруженных силах и отправляют в войска, он проходит военно-врачебную комиссию. Есть расписание болезней, в соответствии с которыми определяются категории годности, ограниченной годности, либо негодности к военной службе. Поэтому, конечно же, когда вы прибудете для прохождения военно-медицинского освидетельствования, те медицинские документы, в которых указано, какое инородное тело и где оно находится, вы должны предъявить. Исходя из этого и будет принято решение. Однозначно я вам на этот вопрос ответить не смогу", — сказал Иванов.
По его словам, если призывник посчитает принятое решение о его годности к службе в армии незаконным, то в течение трех месяцев с момента принятия решения он вправе его обжаловать в вышестоящей военно-врачебной комиссии, которая в пятидневный срок рассматривает вопрос и выносит свой вердикт.
Жертвы обещаний "отмазать" от армии
В ходе встречи был поднят вопрос об обмане призывников со стороны лиц и организаций, обещавших "отмазать" их от армии и после получения денег за эти "услуги" не выполнивших свои обещания. Иванов напомнил, что подобные действия со стороны должностных лиц всегда являются мошенничеством и коррупцией. Он указал, что и сам призывник, который пошел на это, становится соучастником мошенничества.
Иванов указал, что данный вопрос относится не только к правовой, но и к морально-нравственной сфере, так как "молодой человек должен быть защитником своего Отечества". В то же время, когда он, по словам Иванова, ищет лазейки для уклонения, то попадает и в уголовно наказуемую сферу. "Всем известно, что есть статья 328 УК "Уклонение от призыва на военную и альтернативную службу", которое наказывается лишением свободы до двух лет, исправительными работами, штрафом. И государство абсолютно четко определило свое отношение к подобного рода деятельности. Это обязанность гражданина", — заявил Иванов.
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, в свою очередь, сообщил, что молодые люди могут помочь в борьбе с такими мошенниками посредством обращения в интернет-приемную Генеральной прокуратуры РФ.
"Есть сайт Генеральной прокуратуры, там есть наша интернет-приемная, куда вы пишете в свободной форме, излагаете суть проблемы. Вы можете туда приложить любое количество документов, и это обращение в кратчайшие сроки дойдет до того уровня прокуратуры, который уполномочен решать подобного рода проблемы. Если вы будете нам помогать такие факты выявлять и с этими случаями разбираться", — сказал Куренной.
Служба в российской армии все пристижнее
Петров в ходе встречи, отметив рост престижа службы в российской армии, сообщил о сокращении числа уклонистов на 30%.
"Престиж военной службы растет, и молодые люди уже реже пытаются избежать военной службы — почти на 30% сократилось количество так называемых уклонистов и "бегунков", — сказал Петров.
Также он сообщил, что все больше российских женщин хотят служить в армии, и сейчас в войсках по контракту проходит службу свыше 44 тысяч женщин. Он уточнил, что среди них почти 4 тысячи офицеров, одна женщина имеет генеральское звание, 42 — звание полковника. Также среди женщин-контрактников, по его словам, 7,5 тысячи прапорщиков, 33 тысячи солдат и сержантов, 1,5 тысячи курсантов.
Петров напомнил, что подготовкой специалистов для ВС России занимаются 28 вузов. "Если в 2016 году конкурс при поступлении в такие вузы составлял 3,5 человека на место, то в 2017 году — до девяти человек на место", — отметил он.
"Конкурс при поступлении в Военный университет в прошлом году составил четыре человека на место, среди девушек — 21 на место", — уточнил главный военный прокурор.