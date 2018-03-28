Потопить "Нимиц". Чем опасны российские подлодки с крылатыми ракетами

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Эти подводные охотники могут поджидать жертву в любой точке Мирового океана, не всплывая месяцами. Атомные подлодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) остаются одним из главных козырей отечественного ВМФ уже более полувека. Ровно 60 лет назад, 28 марта 1958 года, со стапелей сошла первая советская ПЛАРК — К-45 проекта 659, оснащенная новейшим на тот момент ударным комплексом П-5. О том, как развивался этот вид вооружений и какие подводные носители крылатых ракет сегодня есть у России, — в материале РИА Новости.

Оружие сдерживания

Подводный ракетоносец К-45 был головным в серии из пяти субмарин этого проекта. Все они дежурили в Тихом океане и должны были атаковать Западное побережье США в случае начала третьей мировой войны. Каждая ПЛАРК несла по шесть крылатых ракет П-5 с ядерной боевой частью мощностью 220 килотонн. Боеприпасы развивали сверхзвуковую скорость и могли поражать цели на удалении до 500 километров. На рубеже 1950-1960-х П-5 оказались неуязвимы для систем американской ПВО — зона эффективного поражения самых передовых на тот момент зенитно-ракетных комплексов США начиналась с высот от полутора километров. Советские же крылатые ракеты не поднимались выше 900 метров.

Тем не менее широкого распространения подлодки проекта 659 так и не получили. В качестве морской платформы ядерного сдерживания советское руководство решило использовать субмарины с баллистическими ракетами. Имеющимся ПЛАРК отвели функцию борьбы с авианосными группировками. Определенная логика в этом есть — гораздо безопаснее атаковать плавучий аэродром с эскортом с большого расстояния, чем приближаться к нему на дистанцию торпедного залпа. Однако принятые на вооружение в 1965-м противокорабельные крылатые ракеты П-6 в пусковые установки лодок 659-го проекта не помещались. В итоге под новый ударный комплекс построили 29 лодок проекта 675. Кроме того, у обоих семейств ракетоносцев первого поколения была одна ахиллесова пята. Для пуска ракет лодкам приходилось всплывать, что делало их уязвимыми.

Поиск идеала

Над вторым поколением советских ПЛАРК работали методом проб и ошибок. ВМФ СССР принял на вооружение сразу несколько атомных подводных ракетоносцев. ПЛАРК К-222 проекта 661 "Анчар", вступившая в строй в 1969 году, была самой быстрой подлодкой в мире и могла разгоняться аж до 44 узлов (82 километра в час). Специально для нее ОКБ-152 разработало крылатую ракету П-70 "Аметист" с "мокрым" подводным стартом и дальностью 80 километров. Однако "Анчар" оказался баснословно дорогим и очень шумным. В конечном счете флот ограничился одним атомоходом.

Более распространены были ПЛАРК проекта 667АТ "Груша", переоборудованные из стратегических ракетоносцев 667А "Навага". У базовых лодок вырезали отсеки баллистических ракет и установили новые: в каждом размещались по восемь 533-миллиметровых торпедных аппаратов. Такой "пластической операции" подвергли три "Наваги" с 1983-го по 1988 год. Модернизированные лодки могли бить дозвуковыми твердотопливными крылатыми ракетами С-10 "Гранат" с дальностью полета до 2000 километров прямо из торпедных аппаратов, расположенных под углом к корпусу. Но особой точностью это оружие не отличалось.

Самая массовая серия ПЛАРК второго поколения — 11 подводных лодок проекта 670 "Скат" и шесть модернизированных субмарин проекта 670М "Чайка". Головной корабль К-43 передали Северному флоту в ноябре 1967-го. Основное вооружение атомохода — восемь крылатых ракет П-70 "Аметист", позаимствованных у единственного воплощенного в железе "Анчара". Впрочем, дальности стрельбы ракетного комплекса уже не хватало. В результате модернизированные "Скаты" получили куда более дальнобойные П-120 "Малахит" (150 километров). Эти подлодки почти два десятилетия верой и правдой служили ВМФ СССР и пошли на слом в середине 1990-х. Проект в целом признали удачным, но к тому времени на вооружении уже стояли гораздо более продвинутые ракетные атомоходы.

Умные ракеты

Первые ПЛАРК третьего поколения вступили в состав ВМФ СССР в начале 1980-х. Две подлодки проекта 949 К-525 и К-206 могли находиться в автономном плавании до 120 суток, были менее шумными по сравнению с предшественниками и в качестве основного вооружения несли крайне серьезный аргумент — по 24 сверхзвуковые крылатые ракеты комплекса П-700 "Гранит" с дальностью поражения надводных целей до 625 километров. Боевая часть — либо фугасно-проникающая массой до 750 килограмм, либо ядерная мощностью до 500 килотонн. Эти умные ракеты идут к цели по комбинированной траектории: после пуска поднимаются на 14-17 километров и находятся на этой высоте большую часть маршрута. Так "Граниты" тратят меньше топлива из-за низкого сопротивления воздуха и дальше "видят" головками самонаведения (ГСН). Обнаружив цель, ракеты отключают ГСН, снижаются до 25 метров и скрываются за радиогоризонтом от корабельных радаров. Каждый боеприпас может выполнять противозенитные маневры и ставить помехи, затрудняющие перехват.

Этот ударный комплекс унаследовали лодки модернизированного проекта 949А "Антей", которые сегодня остаются единственными ПЛАРК в составе ВМФ России. Три из них — "Воронеж", "Смоленск" и "Орел" — несут боевое дежурство на Северном флоте, две — "Томск" и "Тверь" — на Тихоокеанском. Еще три субмарины — "Иркутск", "Челябинск" и "Омск" — ремонтируют и модернизируют на дальневосточном заводе "Звезда". Ранее СМИ сообщали, что они вернутся в строй до 2021 года и в качестве основного вооружения получат более современные противокорабельные ракеты "Оникс" или "Калибр".

Асимметричный ответ

Именно "Антеи" совместно с бомбардировщиками Ту-22М3 считаются основными российскими средствами противодействия авианосным ударным группам (АУГ) ВМС США. Хотя к охотникам на авианосцы можно отнести и современные российские многоцелевые атомные подлодки проекта 885 "Ясень". Головной корабль серии "Северодвинск" уже в строю. Вторая лодка, "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М", спущена на воду прошлой весной и проходит морские испытания. Ее примут на вооружение в 2018-м. Кроме торпед и мин, новые лодки располагают восемью универсальными вертикальными пусковыми установками, в каждой из которых по пять крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Полный залп вряд ли отразит даже готовая к нападению АУГ. Причем для успешной атаки может хватить и одного точного попадания.

"Достаточно ударить по авианосцу одной-единственной ракетой — и он даст крен, — пояснил РИА Новости президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников Владимир Мамайкин. — В результате все его авиакрыло, 80 с лишним самолетов, не взлетит. И АУГ лишится своей главной ударной силы. Насколько мне известно, "Казань" по малошумности как минимум не уступает западным конкурентам. А значит, имеет все шансы незамеченной выйти на рубеж атаки".

Схожими качествами обладают и другие подводные носители крылатых ракет — малошумные дизельные подлодки проекта 636.3 "Варшавянка". Шесть таких субмарин пополнили боевой состав Черноморского флота с 2014-го по 2016 год. Три из них — "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино" — в 2017-м нанесли серию ударов ракетами "Калибр" по позициям боевиков в Сирии. Конечно, боевые возможности "дизелюх" несколько ограниченны по сравнению с их старшими атомными собратьями. Однако шесть небольших и скрытных субмарин с современными ударными комплексами — смертельная угроза даже для защищенной надводной цели.