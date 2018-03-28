Потопить "Нимиц". Чем опасны российские подлодки с крылатыми ракетами

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Эти подводные охотники могут поджидать жертву в любой точке Мирового океана, не всплывая месяцами. Атомные подлодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) остаются одним из главных козырей отечественного ВМФ уже более полувека. Ровно 60 лет назад, 28 марта 1958 года, со стапелей сошла первая советская ПЛАРК — К-45 проекта 659, оснащенная новейшим на тот момент ударным комплексом П-5. О том, как развивался этот вид вооружений и какие подводные носители крылатых ракет сегодня есть у России, — в материале РИА Новости.
Оружие сдерживания
Подводный ракетоносец К-45 был головным в серии из пяти субмарин этого проекта. Все они дежурили в Тихом океане и должны были атаковать Западное побережье США в случае начала третьей мировой войны. Каждая ПЛАРК несла по шесть крылатых ракет П-5 с ядерной боевой частью мощностью 220 килотонн. Боеприпасы развивали сверхзвуковую скорость и могли поражать цели на удалении до 500 километров. На рубеже 1950-1960-х П-5 оказались неуязвимы для систем американской ПВО — зона эффективного поражения самых передовых на тот момент зенитно-ракетных комплексов США начиналась с высот от полутора километров. Советские же крылатые ракеты не поднимались выше 900 метров.
Тем не менее широкого распространения подлодки проекта 659 так и не получили. В качестве морской платформы ядерного сдерживания советское руководство решило использовать субмарины с баллистическими ракетами. Имеющимся ПЛАРК отвели функцию борьбы с авианосными группировками. Определенная логика в этом есть — гораздо безопаснее атаковать плавучий аэродром с эскортом с большого расстояния, чем приближаться к нему на дистанцию торпедного залпа. Однако принятые на вооружение в 1965-м противокорабельные крылатые ракеты П-6 в пусковые установки лодок 659-го проекта не помещались. В итоге под новый ударный комплекс построили 29 лодок проекта 675. Кроме того, у обоих семейств ракетоносцев первого поколения была одна ахиллесова пята. Для пуска ракет лодкам приходилось всплывать, что делало их уязвимыми.
Поиск идеала
Более распространены были ПЛАРК проекта 667АТ "Груша", переоборудованные из стратегических ракетоносцев 667А "Навага". У базовых лодок вырезали отсеки баллистических ракет и установили новые: в каждом размещались по восемь 533-миллиметровых торпедных аппаратов. Такой "пластической операции" подвергли три "Наваги" с 1983-го по 1988 год. Модернизированные лодки могли бить дозвуковыми твердотопливными крылатыми ракетами С-10 "Гранат" с дальностью полета до 2000 километров прямо из торпедных аппаратов, расположенных под углом к корпусу. Но особой точностью это оружие не отличалось.
Самая массовая серия ПЛАРК второго поколения — 11 подводных лодок проекта 670 "Скат" и шесть модернизированных субмарин проекта 670М "Чайка". Головной корабль К-43 передали Северному флоту в ноябре 1967-го. Основное вооружение атомохода — восемь крылатых ракет П-70 "Аметист", позаимствованных у единственного воплощенного в железе "Анчара". Впрочем, дальности стрельбы ракетного комплекса уже не хватало. В результате модернизированные "Скаты" получили куда более дальнобойные П-120 "Малахит" (150 километров). Эти подлодки почти два десятилетия верой и правдой служили ВМФ СССР и пошли на слом в середине 1990-х. Проект в целом признали удачным, но к тому времени на вооружении уже стояли гораздо более продвинутые ракетные атомоходы.
Умные ракеты
Этот ударный комплекс унаследовали лодки модернизированного проекта 949А "Антей", которые сегодня остаются единственными ПЛАРК в составе ВМФ России. Три из них — "Воронеж", "Смоленск" и "Орел" — несут боевое дежурство на Северном флоте, две — "Томск" и "Тверь" — на Тихоокеанском. Еще три субмарины — "Иркутск", "Челябинск" и "Омск" — ремонтируют и модернизируют на дальневосточном заводе "Звезда". Ранее СМИ сообщали, что они вернутся в строй до 2021 года и в качестве основного вооружения получат более современные противокорабельные ракеты "Оникс" или "Калибр".
Асимметричный ответ
"Достаточно ударить по авианосцу одной-единственной ракетой — и он даст крен, — пояснил РИА Новости президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников Владимир Мамайкин. — В результате все его авиакрыло, 80 с лишним самолетов, не взлетит. И АУГ лишится своей главной ударной силы. Насколько мне известно, "Казань" по малошумности как минимум не уступает западным конкурентам. А значит, имеет все шансы незамеченной выйти на рубеж атаки".
Схожими качествами обладают и другие подводные носители крылатых ракет — малошумные дизельные подлодки проекта 636.3 "Варшавянка". Шесть таких субмарин пополнили боевой состав Черноморского флота с 2014-го по 2016 год. Три из них — "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино" — в 2017-м нанесли серию ударов ракетами "Калибр" по позициям боевиков в Сирии. Конечно, боевые возможности "дизелюх" несколько ограниченны по сравнению с их старшими атомными собратьями. Однако шесть небольших и скрытных субмарин с современными ударными комплексами — смертельная угроза даже для защищенной надводной цели.