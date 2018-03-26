Антитеррористическую защищенность космических объектов Роскосмоса усилят

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Правительство РФ намерено усилить меры безопасности по защите объектов ракетно-космической промышленности, эксплуатируемых организациями Госкорпорации "Роскосмос", исходя из трех категорий опасности вместо двух, говорится в сообщении на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Новыми требованиями предусмотрены мероприятия антитеррористической защищенности исходя из трех категорий опасности объектов вместо двух, предусмотренных требованиями", — отмечается в сообщении.

Для каждой категории опасности объекта определен свой комплекс мероприятий, что ранее также не было предусмотрено.

"Применение предлагаемого проектом постановления подхода к антитеррористической защищенности объектов космической отрасли, позволит оптимизировать затраты эксплуатирующих объекты организаций, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности", — отмечается в сообщении.

В новых требованиях предусмотрены типовые ситуации, связанные с получением информации о готовящемся или совершенном террористическом акте, силы и средства, привлекаемые к обеспечению антитеррористической защищенности объекта, режимы их функционирования и состав реализуемых мер по реагированию на угрозы.