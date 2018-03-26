В Рязанской, Тульской и Московской областях начались учения ВДВ

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Масштабные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) начались в понедельник в Рязанской, Тульской и Московской областях, в них будут задействованы более 2 тысяч военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, маневры закончатся 30 марта, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня в Воздушно-десантных войсках началось дивизионное командно-штабное учение с подразделениями Тульского соединения (ВДВ). В учениях ВДВ задействовано более 2000 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО военного округа. Учения продлятся до 30 марта 2018 года. Учение проводится под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что плановое мероприятие боевой подготовки ВДВ проводится на территории трех регионов России — в Рязанской, Тульской и Московской областях. Основные силы десанта в ходе учений до аэродромов и полигонов применения будут передвигаться на боевой и транспортной технике преимущественно по рокадным и полевым дорогам.

"В ходе активной фазы учения подразделения десанта вместе с боевой техникой выдвинутся на аэродром погрузки, а затем проведут одновременное десантирование на две площадки приземления. При десантировании планируется провести выброску более 20 единиц боевой техники на бесплатформенных парашютных системах (ПБС). Десантирование личного состава с применением парашютных систем Д-10 и "Арбалет" будет осуществляться из самолетов Ил-76 и Ан-26", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при отработке тактических действий на местности подразделения десанта с воздуха будут прикрывать вертолеты армейской авиации Ми-24 и истребители Су-27 и Су-30.