Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы из "Тюльпанов" и "Пионов"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингушетии, в ходе проведения полевого выхода, выполнили боевые стрельбы на полигоне "Тарское" в Республике Северная Осетия — Алания из "Тюльпанов" и "Пионов", сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В стрельбах приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, в их числе артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм самоходные пушки "Пион", которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире", — сказал он.

Как отметил Астафьев, боевые расчеты наносили сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам техники условного противника, их командным пунктам, складам с оружием. Координаты целей подразделения получали от расчетов беспилотной авиации.