Российские истребители на учениях перебазировались на южные Курилы

ХАБАРОВСК, 26 мар — РИА Новости. Летчики-истребители из Хабаровского края на учениях впервые отработали перебазирование на запасной аэродром островов Курильской гряды для перехвата самолетов условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в понедельник.

"Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром "Буревестник" на остров Итуруп. Летчики преодолели расстояние более 2 тысяч километров. После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи вернулись обратно", — говорится в сообщении.

Учения проводились для совершенствования летной подготовки и навыков по охране воздушных рубежей.