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Безопасность

Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы

08:0026.03.2018
(обновлено: 08:01 26.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГладкоствольный самозарядный карабин Сайга-12 исполнение 340 (12к), автоматы АК-12 (5,45мм) и АК-200 (5,45мм). Архивное фотоГладкоствольный самозарядный карабин Сайга-12 исполнение 340 (12к), автоматы АК-12 (5,45мм) и АК-200 (5,45мм). Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. В Вооруженных силах расширяют линейку и боевой потенциал стрелкового оружия. На днях концерн "Калашников" опубликовал видео со стрельбой из АК-15. Новый автомат разработан под мощные патроны калибра 7,62×39 миллиметров, от которых в войсках необоснованно пытались избавиться еще с 1970-х. Вместе с АК-15 армейские арсеналы вскоре пополнят еще три модели — АК-12, АЕК-973 и АЕК-971 производства ковровского завода имени Дегтярева. О том, зачем Минобороны понадобились автоматы разного калибра и разных брендов, — в материале РИА Новости.

АЕК против АК

Автомат АЕК-971— один из самых затяжных оружейных "долгостроев". Его доводили до ума более сорока лет, хотя в начале пути АЕК по многим характеристикам превосходил основного конкурента — АК-74. Конструкторы применили схему сбалансированной автоматики, что улучшило кучность стрельбы на 15-20 процентов. Правда, за это пришлось заплатить усложненной конструкцией, более высокой ценой и меньшей надежностью. У автоматов обеих фирм не два, а три режима стрельбы: одиночные, очередь и короткая очередь с отсечкой в три выстрела. Как в начале года заявили в Минобороны, небюджетным "ковровцем" в первую очередь вооружат спецподразделения, калашниковы же займут нишу массового оружия. Они, кстати тоже заметно преобразились, унаследовав от именитых предшественников, пожалуй, главное качество — надежность, приобретя при этом множество других преимуществ.

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 5.45mm assault rifle A-545Автомат А-545
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 5.45mm assault rifle A-545
Автомат А-545

Как рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех", конструкторы новых АК-12 и АК-15 добились более высокой кучности стрельбы, улучшили эргономику за счет удобной рукоятки и регулируемого приклада, предусмотрели возможность быстрой и удобной установки дневных и ночных прицелов.

Благодаря встроенным планкам Пикатинни, автоматы фактически превратились в трансформеры — на них можно моментально установить переднюю рукоятку, подствольный фонарь, лазерный целеуказатель и другие аксессуары. Кроме того, даже в базовой версии предусмотрена возможность быстрой установки всевозможных дульных устройств, включая глушители.

Возвращение 7,62

Ключевой момент перевооружения российских Вооруженных сил — реабилитация патронов калибра 7,62×39 миллиметров, под которые разработаны АК-15 и АЕК-973. С конца 1970-х армия фактически "донашивала" этот размер и плавно переходила на калибр 5,45 миллиметра. Новый боеприпас был легче и обеспечивал более высокую точность стрельбы. Это позволило увеличить носимый боезапас и повысить мобильность бойца. Но, как считают эксперты, старый добрый "семь — шестьдесят два" зря хотели отправить на свалку истории.

Чемпионат по прикладной стрельбе в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дед "Макар". Почему армия не может избавиться от устаревшего пистолета
"Патрон 7,62×39 — это хороший баланс между стандартным оружием пехотинца и оружием спецназа, — рассказал РИА Новости эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер. — Дело в том, что патрон 5,45×39 не позволяет работать с глушителем, а попытки создать для него дозвуковую пулю провалились. Спецназ и разведка продолжали бегать со старыми АКМ, потому что на него можно поставить глушитель и использовать патрон УС с дозвуковой пулей. Буквально за минуту автомат превращается в обычный и ведет бой на дальних дистанциях". 

Главное же преимущество "тяжелого калибра" — лучшая пробиваемость преград и средств экипировки. Устаревший АКМ со ста метров прошивает кирпичную кладку на глубину до 15 сантиметров. Лист стальной брони толщиной в семь миллиметров не защитит от бронебойно-зажигательной пули с 330 метров. Причем более высокая точность нового калибра достижима лишь в тире — в реальных боевых условиях легкая 5,45-миллиметровая пуля ведет себя очень капризно. "Для нас калибр 7,62 был предпочтительнее, — рассказал РИА Новости ветеран спецподразделения "Альфа" полковник Виталий Демидкин. — Попадая в веточку, травинку или стеклышко, эта пуля не уходила в сторону, а шла точно в цель".

© Фото : пресс-служба АО "Концерн "Калашников"Новый автомат АК-12
© Фото : пресс-служба АО "Концерн "Калашников"
Новый автомат АК-12

По словам Демидкина, в середине 1980-х спецназ все же был вынужден перейти на калибр 5,45 миллиметра, в том числе и потому, что старые патроны стало сложнее найти в местах проведения боевых операций. "Спецназ может вести длительные бои на значительном удалении, а много патронов с собой не возьмешь. Если у тебя оружие как у всех или почти как у всех, то патронами несложно разжиться в частях или на складах, соответственно, и воюешь значительно дольше", — подчеркивает Демидкин.

Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Как считают эксперты, патронного голода в связи с принятием на вооружение новых автоматов опасаться не стоит. На самом деле производство патронов калибра 7,62×39 не прекращалось, они востребованы на рынке гражданского оружия, пусть и в ограниченных количествах. К тому же в арсеналах до сих пор миллионы еще советских патронов — срок их хранения достигает 40 лет.

Помимо внушительных запасов патронов, есть и возможности для возобновления их масштабного производства."В России масса законсервированного оборудования, стоят гигантские роторные линии, которые обеспечивали нужды всей Советской армии, расконсервировать их не так уж и трудно," — резюмирует Максим Попенкер.

Каждому свое

Но, как полагают эксперты, такая борьба с монополизмом может привести и к проблемам. Калашников обладает статусом основного автомата уже почти 70 лет, все это время он шлифовался не только под территориальную российскую специфику, но и под сложившиеся взгляды на способы ведения войны, принципы комплектования войск.

© Фото : Public domainПатроны калибра 5,45×39 мм
© Фото : Public domain
Патроны калибра 5,45×39 мм

"Для массовой призывной армии, которой продолжает оставаться российская, унификация стрелкового оружия — приоритетная задача, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов. — Оснащать же разные подразделения разными видами оружия может себе позволить только профессиональная армия. К тому же придется переучивать персонал ремонтных подразделений, возможны трудности со снабжением деталями". 

Патроны M-249 5.56мм
© Фото : Public Domain
Автомат АЕК-971(А-545)
Между тем расширение номенклатуры стрелкового вооружения — мировой тренд. Как показал опыт, нельзя создать универсальный инструмент, который бы удовлетворял потребности подразделений с разными задачами. Так, у Пентагона насчитывается более десяти типов автоматических винтовок.

Наряду с массовыми M4A1 и М16, отдельные рода войск и спецподразделения в последние годы получили эксклюзивные модели, разработанные специально для них. Корпус морской пехоты использует автоматические винтовки M27 IAR и М38 SDMR. Силы специальных операций вооружены импортными НК417 и Мк14.

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