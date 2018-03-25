Делегация российских ВДВ обсудит с коллегами в Египте совместные учения

Военнослужащие вооруженных сил Египта на командном пункте во время совместных российско-египетских тактических учений Защитники дружбы-2017 на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Египта на командном пункте во время совместных российско-египетских тактических учений Защитники дружбы-2017 на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военная делегация российских ВДВ проведет с египетскими коллегами консультации по проведению совместных учений в Египте, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе пятидневного визита российские десантники проведут ряд консультаций с египетской стороной по вопросам подготовки и проведения российско-египетского учения, запланированного на 2018 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные посетят полигон, где ознакомятся с порядком проведения специальных занятий египетских десантников. Делегацию ВДВ РФ возглавил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

"Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Арабскую Республику Египет проходит в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России и продлится до 29 марта 2018 года", — добавляется в сообщении.