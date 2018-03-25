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Безопасность

Штучный товар. Малоизвестное российское оружие, прошедшее военную приемку

08:0025.03.2018
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкГранатомет магазинный ГМ-94 на выставке специальной техники и средств связи, разрабатываемых для нужд органов внутренних делГранатомет магазинный ГМ-94 на выставке специальной техники и средств связи, разрабатываемых для нужд органов внутренних дел
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Некоторые виды оружия и боевой техники чаще других мелькают в СМИ. Сложно найти россиянина, который бы не слышал о танке Т-14 "Армата", истребителе пятого поколения Су-57 или новой БМП "Курганец-25". Сирийская война сделала знаменитыми истребители Су-30СМ и Су-35С, вертолеты Ми-28 и Ка-52, крылатые "Калибры" и зенитно-ракетные системы С-400. Вместе с тем в арсеналах Минобороны есть немало редких и мелкосерийных систем, официально принятых на вооружение, но оставшихся в тени. О самых интересных из них — в подборке РИА Новости.

"Ансат"

Легкий двухдвигательный вертолет "Ансат" разрабатывали на Казанском вертолетном заводе в качестве гражданской версии. Но прототип, впервые поднятый в воздух в 1999 году, сразу заинтересовал военных. В 2001-м проект вертолета "Ансат-У" выиграл конкурс на учебную машину для летчиков армейской авиации, а его государственные испытания завершились к 2008 году. На сегодня в составе ВКС России насчитывается около 40 машин этого типа. На них летает учебная авиагруппа Сызранского филиала Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛегкий учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У" во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Легкий учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У" во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016"

Неприхотливый и надежный вертолет ("Ансат" в переводе с татарского — "простой", "несложный"), управляемый двумя летчиками, берет на борт до семи пассажиров или 1300 килограммов груза. Разгоняется до 275 километров в час, поднимается на 5700 метров (практический потолок). Машина очень маневренная. В сочетании с небольшими размерами это позволяет использовать вертолет на местности со сложным рельефом или в городах. Многие эксперты отмечали, что у "Ансата" большое будущее в качестве медицинской машины. С военной версией (за исключением учебной) не все так просто.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВертолет Ансат-2РЦ на Международном авиационно-космическом салоне
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вертолет Ансат-2РЦ на Международном авиационно-космическом салоне

Еще в 2005 году Казанский вертолетный завод представил боевой "Ансат-2РЦ" (разведчик-целеуказатель) с более "брутальным" обликом, тандемным расположением экипажа, четырьмя точками подвески вооружения и оптико-электронной обзорно-прицельной системой. Но заказы на этот вариант от военных так и не поступили. Одна из причин — импортные американские двигатели Pratt & Whitney PW-207K, устанавливаемые на "Ансаты", российской замены которым пока нет.

АН-94

Созданный в 1994 году автомат Никонова АН-94 "Абакан" принят на вооружение Российской армии в 1997 году. По замыслу военных, он должен был прийти на смену АК-74, весьма похожему внешне на своего более молодого конкурента. Однако отличия между ним есть, причем существенные. В АН-94 впервые реализовали принцип смещенного импульса отдачи для повышения точности и кучности стрельбы. Проще говоря, при ведении огня из "Абакана" очередями стрелок ощущает удар приклада в плечо только после того, как первые две пули покинут канал ствола. Оружие "подбрасывает" начиная с третьего патрона. Этого удалось добиться при помощи так называемой лафетной схемы, когда ствол не закреплен неподвижно, а "откатывается" назад при выстреле. К тому моменту, как он достигнет крайнего заднего положения и стрелок почувствует отдачу, первые две пули уже будут лететь к цели.

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / АН-94 на танковом биатлоне-2014Опытный образец автомата АН-94
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / АН-94 на танковом биатлоне-2014
Опытный образец автомата АН-94

Специально под эту особенность в АН-94 реализовали режим стрельбы с отсечкой по два патрона. Точность и кучность поражают: пули ложатся буквально в одну точку. Но достоинство "Абакана" оборачивается и его недостатком. Конструкция автомата слишком сложна, чтобы ее мог быстро освоить молодой солдат-срочник. При неполной разборке АН-94 разделяется аж на 13 деталей. На сегодняшний день "Абаканы" имеются в арсенале отдельных спецподразделений Вооруженных сил, спецназа МВД и Нацгвардии.

БТР-90

Бронетранспортер БТР-90 официально приняли на вооружение Сухопутных войск России в 2008-м, однако в серию он так и не пошел. Минобороны отказалось от него в пользу более простого, технологичного и дешевого БТР-82А, немногим уступающего "девяностому" по своим боевым возможностям. Арзамасский машиностроительный завод успел построить лишь опытную партию перспективных машин.

 

© РИА Новости / Михаил БезносовПерейти в фотобанкНовый российский колесный бронетранспортер БТР-90 с комплексом вооружения "Бережок" во время испытаний на ОАО "Арзамасский машиностроительный завод"
© РИА Новости / Михаил Безносов
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Новый российский колесный бронетранспортер БТР-90 с комплексом вооружения "Бережок" во время испытаний на ОАО "Арзамасский машиностроительный завод"

В числе основных достоинств БТР-90 производитель называл его высокую защищенность. Лобовая броня машины выдерживает попадания бронебойных снарядов автоматических пушек калибра до 30 миллиметров включительно. А ее борта и корма — огонь пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Базовое вооружение БТР состоит из автоматической 30-миллиметровой пушки 2А42, автоматического гранатомета АГС-17, пулемета ПКТ и противотанкового управляемого комплекса "Конкурс-М". Машина оборудована бортовой информационно-управляющей системой и вдобавок могла поворачиваться на месте за счет вращения колес разных бортов в противоположные стороны.

ГМ-94

Помповый 43-миллиметровый гранатомет ГМ-94 — один из самых редких и малоизвестных образцов ручного оружия Российской армии и силовых структур. В начале 1990-х его разработало Тульское КБ приборостроения. Гранатомет предназначен для огневой поддержки пехоты в ближнем бою, а также милицейских спецопераций в плотной застройке. Специально для ГМ-94 создали несколько вариантов 43-миллиметровых унитарных выстрелов, в том числе фугасные безосколочные, кумулятивные, осветительные, газовые, травматические и даже термобарические.

 

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОбразцы стрелкового оружия на стенде АО "Конструкторское бюро приборостроения им. А Г. Шипунова"
© РИА Новости / Илья Питалев
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Образцы стрелкового оружия на стенде АО "Конструкторское бюро приборостроения им. А Г. Шипунова"

Основная особенность гранатомета — подвижный ствол, расположенный под трубчатым магазином, вмещающим три выстрела. Оружие перезаряжается почти как охотничий помповый дробовик, с той лишь разницей, что вперед-назад сдвигается не цевье, а сам ствол. Ударно-спусковой механизм самовзводный, стреляные гильзы выбрасываются вниз. Гранатомет весит пять килограммов в неснаряженном состоянии и поражает цели на дальности до 300 метров. ГМ-94 стоит на вооружении спецподразделений МВД, но несколько раз "засветился" на фотографиях в руках у бойцов Сил специальных операций в Сирии.

"Дюгонь"

Скоростные десантные катера проекта 21820 "Дюгонь" поступают в состав ВМФ России с 2010 года. Минобороны планировало закупить около 20 таких судов — по четыре-пять на каждый из флотов. Однако пока в строй ввели лишь пять "Дюгоней", и о дальнейших планах ничего не известно. Головной корабль проекта "Атаман Платов" входит в Каспийскую флотилию, "Денис Давыдов", "Лейтенант Римский-Корсаков" и "Мичман Лермонтов" пополнили Балтийский флот, а "Иван Карцов" — Тихоокеанский.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкДесантный катер на воздушной каверне "Денис Давыдов" проходит испытания по высадке десанта
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Десантный катер на воздушной каверне "Денис Давыдов" проходит испытания по высадке десанта

Катера проекта 21820 движутся на воздушной каверне — прослойке из воздуха, создающей под днищем "Дюгоня" избыточное давление и изолирующей большую часть корпуса от воды. Плюс такой схемы — снижение сопротивления водной среды. "Дюгони" способны разгоняться до 35-40 узлов (65-75 километров в час) и преодолевать расстояние до 500 морских миль (чуть меньше тысячи километров). Каждый катер берет 140 тонн груза: два основных боевых танка, или четыре БМП/БТР, или 90 морских пехотинцев в полной боевой выкладке. "Дюгонь" способен высадить контингент на необорудованное побережье, быстро вернуться к десантному кораблю за "добавкой" и вновь отправиться к зоне высадки.

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