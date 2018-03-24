Исследовательский корабль "Адмирал Владимирский" покинул Сейшелы

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" завершило деловой заход в порт Виктория Республики Сейшельские Острова, сообщает начальник пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"В самом крупном городе Сейшел экипаж судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" пополнил запасы топлива и принял участие в ряде памятных и культурных мероприятий", — сказал он.

Мартов добавил, что члены экипажа также отдали почести русскому военному моряку из экипажа крейсера 2 ранга "Разбойник" капитану 2 ранга Александру Крупенину, похороненному на русском кладбище в городе Виктория в 1906 году.

"В ходе делового захода на борту судна Балтийского флота побывали российские дипломаты во главе с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сейшельские острова Владимиром Белоусом", — отметил он.

"Экипаж ОИС "Адмирал Владимирский" продолжил выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции", — сказал Мартов.

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2017 года "Адмирал Владимирский" вышел из военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение многомесячного похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений и провести большой объем исследовательской работы для корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.