СМИ узнали, когда Россия и Индия подпишут договор по С-400

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Переговоры между Россией и Индией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" находятся в финальной стадии, подписание контракта может состояться в первую неделю апреля, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, контракт может быть подписан во время первой поездки министра обороны Нирмалы Ситхамаран в Москву в начале апреля. Представители ВВС Индии отмечают, что покупка С-400, разработанных Россией, необходима для устранения возможных угроз со стороны Китая и Пакистана.

Ситхамаран также надеется на продвижение обсуждений о сотрудничестве по разработке истребителей пятого поколения (FGFA), пишет издание.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.

Проект FGFA — часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics. Ранее издание Economic Times сообщило, что соглашение по опытно-конструкторским работам будет рассчитано на шесть лет, а Индия и Россия вложат по 4 миллиарда долларов в разработку опытного образца. При этом общая стоимость производства 127 истребителей оценивается в 25 миллиардов долларов.