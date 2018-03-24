СМИ узнали, когда Россия и Индия подпишут договор по С-400

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Переговоры между Россией и Индией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" находятся в финальной стадии, подписание контракта может состояться в первую неделю апреля, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ситхамаран также надеется на продвижение обсуждений о сотрудничестве по разработке истребителей пятого поколения (FGFA), пишет издание.
Проект FGFA — часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics. Ранее издание Economic Times сообщило, что соглашение по опытно-конструкторским работам будет рассчитано на шесть лет, а Индия и Россия вложат по 4 миллиарда долларов в разработку опытного образца. При этом общая стоимость производства 127 истребителей оценивается в 25 миллиардов долларов.