Форменное раздевательство. Что больше не носят российские солдаты

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные силы — это особый социум со своими традициями. Одни формировались десятилетиями, другие возникли совсем недавно. Как и любой общественный организм, армия непрерывно меняется и совершенствуется. Переписываются боевые уставы, доктрины, новая боевая техника постепенно вытесняет старую. Реформы затронули и обмундирование. РИА Новости рассказывает о традиционных элементах солдатской формы советского и российского образца, от которых армия избавилась за последние десять лет.

Портянки

Портянки под солдатский сапог использовались в армиях многих стран мира, но постепенно их вытеснили хлопчатобумажные носки. В России от этого легендарного элемента одежды отказались лишь в начале 2010-х. Армия так упорно держалась за портянку не из упрямого консерватизма, а из-за массы достоинств этого неказистого куска ткани размером 35 на 90 сантиметров. Во-первых, ее легко стирать. Во-вторых, портянка долго изнашивается. В-третьих, при намокании ее можно быстро перемотать сухим краем к стопе. В-четвертых, портянка не съезжает с лодыжек вниз при продолжительной ходьбе или беге. И в-пятых, ее можно смастерить из любого куска ткани — хоть из сукна, хоть из хлопка, хоть из байки.

Есть у портянки и недостатки. Пожалуй, каждый солдат-срочник в первую же неделю службы сильно натирал себе ноги, даже если ему посчастливилось получить обувь точно по размеру. Дело в том, что портянку еще нужно научиться правильно наматывать. Второй недостаток — обувание с портянкой занимает гораздо больше времени, чем с носками. Ну и наконец, завернутая в ткань стопа влезет не в каждый ботинок с высоким берцем. А если и влезет, то он будет давить.

Сапоги

Солдатский кирзовый сапог десятилетиями "выступал дуэтом" с портянкой и на почетный "дембель" ушел с ней вместе. Прочная, надежная и неприхотливая обувь, при всех достоинствах, не вписалась в облик военнослужащего XXI века. Ее полностью вытеснили легкие ботинки с высоким берцем. Хотя на шнуровку уходит много времени, обувь с ней максимально плотно прилегает к стопе. В ботинок не попадут мелкие камни или песок. Да и потерять сапог в грязи, болоте или при прыжке с парашютом гораздо проще, особенно если он не по размеру.

Но сапоги в армии списали не окончательно. Их используют при хозработах, в строительных подразделениях, в частях, дислоцирующихся в районах с холодным или влажным климатом. В частности, сапоги с меховыми утеплительными вкладышами часто носят военные, служащие на Крайнем Севере.

Нательное белье

Этот элемент солдатской одежды согревал советских и российских военнослужащих еще со времен Великой Отечественной и почти не менялся. Белые солдатские кальсоны "с завязочками" и просторные рубахи-"парашюты" отправились на свалку истории относительно недавно. Дело в том, что входившие в их состав хлопок, шерсть или полушерсть хоть и согревали бойца в холодное время года, не давали нормально "дышать" коже. Нательное белье промокало от пота в длительных переходах, после чего солдат замерзал.

Сегодня в российской армии применяется современное термобелье, по качеству не уступающее профессиональной горнолыжной "поддевке". Оно состоит из трех слоев: первый впитывает влагу и обеспечивает воздухообмен, второй способствует сохранению тепла, третий не допускает попадания воды внутрь. В результате солдат остается в сухости и тепле даже после зимнего марш-броска в полной боевой выкладке.

Подворотнички

Крахмальные подворотнички к воротникам кителей военнослужащие российской армии не подшивают уже несколько лет. В рамках военной реформы эти полоски ткани, защищающие солдатские шеи и униформу от грязи и пота, отправились на склады длительного хранения вслед за портянками и сапогами. Они теперь попросту не нужны — в казармах и общежитиях появились стиральные машины, где можно стирать кители хоть каждый день. К тому же современная полевая форма не предусматривает подворотничков.

Вместе с этим нехитрым атрибутом ушла целая эпоха "дембельской" культуры вышивания — подворотнички толщиной с палец, вышитые ниткой буквы ДМБ на белой ткани и сложные узоры. В прошлое канул и традиционный утренне-вечерний осмотр на построении, когда офицеры и сержанты тщательно проверяли белизну ткани. Если командир находил грязь, на первый раз мог простить и ограничиться устным выговором. Но за "рецидив" можно было легко схлопотать наряд вне очереди.

Ремень с латунной пряжкой



С 2014 года солдаты не носят поясной ремень с латунной бляхой, украшенной пятиконечной звездой. Этот знаменитый элемент униформы оставался неизменным всю вторую половину ХХ века. В новом столетии ему на смену пришли широкие нейлоновые полевые ремни. Они утягиваются с помощью двухшпеньковой пряжки из стали, не растягиваются и подходят к любой форме одежды.

Еще более революционные изменения коснулись способа ношения поясных ремней. Раньше их затягивали поверх кителя или бушлата, чтобы можно было подвесить флягу, штык-нож, противогаз. Со стороны казалось, что солдат одет в юбку: нижние края кителя торчали в разные стороны. Заправлять их в брюки позволялось только в Воздушно-десантных войсках и морской пехоте. Однако сегодня в Вооруженных силах внедрили разгрузочные жилеты, которые гораздо лучше справляются с функцией "вешалки" для снаряжения, а ремни разрешили убирать под китель.