"Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" провели учения в Баренцевом море

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" провели учения по отражению воздушной атаки в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Большие противолодочные корабли Северного флота "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море провели учение по противовоздушной обороне отряда кораблей от налёта авиации условного противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях приняли участие самолёты противолодочной авиации Северного флота. Боевые упражнения выполнили расчеты артиллерийских батарей АК-100 и ракетных комплексов "Кинжал".

Добавляется, что после учений корабли продолжили совместное плавание в заданных районах Баренцева моря.