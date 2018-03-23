"Алмаз-Антей" проведет переговоры о поставках систем ПВО на ArmHiTech-2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" представит свои актуальные разработки в сфере систем ПВО и гражданской техники на выставке вооружений ArmHiTech-2018 в Армении, а также проведет переговоры с иностранными заказчиками, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе компании.

Вторая выставка вооружений и военной техники ArmHiTech-2018 пройдет с 29 по 31 марта в Ереване.

"В рамках мероприятия члены делегации проведут ряд встреч и переговоров с представителями государственных структур, потенциальными заказчиками продукции холдинга. Специалисты холдинга также проведут переговоры с потенциальными заказчиками систем и средств организации воздушного движения производства концерна", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора компании по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Согласно сообщению, на ереванском оружейном салоне "Алмаз-Антей" представит зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", а также ЗРК средней и малой дальности "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ" и другие комплексы.

Кроме того, в ходе ArmHiTech-2018 концерн продемонстрирует свои актуальные разработки в области радиолокационных систем, в том числе новый многофункциональном радиолокационном комплекс 55Ж6МЕ и мобильную РЛС дежурного режима "Небо-СВУ".

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.