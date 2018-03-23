"Вертолеты России" рассказали об интересе Минобороны к создаваемому Ка-62

НОВОСИБИРСК, 23 мар – РИА Новости. Минобороны РФ проявляет большой интерес к создаваемому компанией "Вертолеты России" (входит в холдинг "Ростех") вертолету Ка-62, в этом году к летным испытаниям будет подключен второй образец его гражданского варианта, сообщил журналистам в пятницу в Новосибирске гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
Богинский отметил, что в целом в ходе испытаний успешно достигаются все характеристики, которые были указаны в техническом задании.
"У нас есть активная кооперация с нашими европейскими поставщиками по двигателю и главному редуктору. Идет сборка редукторов. Второй такой редуктор мы планируем получить в мае под второй летный образец. Со второго полугодия ждем начала активной работы по ресурсным и летным испытаниям редуктора как главного, так и хвостового", — добавил он.
Гендиректор компании дополнил, что Минобороны РФ проявляет очень большой интерес к вертолету.
Богинский при этом уточнил, что военный облик вертолета Ка-62 уже есть, но к его испытаниям еще не приступали.
"Первая задача – получить сертификат на гражданский вертолет. Соответственно, ведем параллельно работу по военному облику вертолета, обсуждаем с Минобороны их потребности под те миссии, которые необходимы. Плюс видим большую перспективу для этого вертолета на зарубежных рынках как гражданских, так и военных", — сказал он.