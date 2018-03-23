В Кремле сообщили о планах снизить расходы на оборону

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Оборонный бюджет России будет сокращен, через 5 лет планируется тратить менее 3% ВВП на оборонные цели, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Впоследствии он (военный бюджет) будет сокращен, в процентах от ВВП", — сказал Песков.

По его словам, Россия не может сравнивать свои военные расходы с оборонными тратами США. "Через 5 лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия. Это нельзя сравнивать с расходами Соединенных Штатов", — подчеркнул он.

Касаясь темы ядерных вооружений, пресс-секретарь президента указал, что ядерное оружие создано не для того, чтобы оно было использовано, а для защиты. "И основная цель существования ядерного оружия в том, чтобы оно никогда не было использовано. Так что оно защищает и обеспечивает стабильность. Оно обеспечивает этот баланс", — заявил Песков.

"Но не только мы (США и Россия) являемся странами, обладающими ядерным оружием, ядерным потенциалом. Есть и другие государства, которые собираются стать ядерными державами, или страны, которые угрожают миру тем, что скоро станут ядерными державами, государства, которые, возможно, уже стали ядерными державами", — отметил он.

Пресс-секретарь президента указал, что "все это может привести к изменению баланса, и это чрезвычайно опасно". "Сотрудничество между ведущими ядерными державами необходимо для того, чтобы обеспечить процесс нераспространения, чтобы сотрудничать в сфере стратегической стабильности", — подчеркнул Песков.