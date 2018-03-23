Песков рассказал, чего Россия смогла достичь с помощью нового оружия

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новое оружие России, о котором в послании Федеральному Собранию рассказал президент Владимир Путин, позволило добиться зарубежного понимания наличия проблем международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если вы проанализируете реакцию компетентных членов международного сообщества, вы увидите наличие определенного понимания необходимости срочных переговоров по международной безопасности и даже разоружения", — заявил он в интервью телеканалу RT.

По словам Пескова, когда США вышли из договора по ПРО в 2002 году, существовала весьма серьезная угроза для взаимного ядерного сдерживания, которое является основным элементом международной стабильности и безопасности.

"С этого времени Россию осадили попытками нейтрализовать ее ядерный потенциал, ядерные возможности, таким образом поставив под угрозу существование ядерного сдерживания", — отметил он.

По словам Пескова, на неоднократные компромиссные предложения России и предложения сотрудничать в обеспечении международной стабильности, партнеры не платили взаимностью.

"Как результат, единственным путем было показать, что в любом случае, несмотря на все попытки наших оппонентов по этой теме создать противоракетный щит, Россия будет способна обеспечить систему взаимного сдерживания", — заключил пресс-секретарь президента.

Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному Собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему ПРО.