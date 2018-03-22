Для ВМФ планируют заложить два гидрографических судна

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920 планируется заложить для гидрографической службы Военно-морского флота России на верфях в Ярославской и Нижегородской областях в мае 2018 года, сообщил журналистам в четверг представитель ВМФ Игорь Дыгало.
Он уточнил, что "судно проекта 19910 будет заложено на судостроительном предприятии "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область), а катер проекта 19920 планируется к закладке на предприятии "Окская судоверфь" в Навашино (Нижегородская область)".
"Несмотря на относительно малое водоизмещение судов проекта 19910 и катеров проекта 19920, по своему оснащению они способны эффективно выполнить большой объем задач, поставленных перед военными гидрографами", — отметил начальник управления навигации и океанографии Минобороны России капитан первого ранга Сергей Травин, слова которого процитировал представитель ВМФ.
Большие гидрографические катера проекта 19920 обладают возможностями гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.