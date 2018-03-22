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Для ВМФ планируют заложить два гидрографических судна

18:3522.03.2018
(обновлено: 18:36 22.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ИльяшенкоПерейти в фотобанкГидрографическое судноГидрографическое судно
© РИА Новости / Екатерина Ильяшенко
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920 планируется заложить для гидрографической службы Военно-морского флота России на верфях в Ярославской и Нижегородской областях в мае 2018 года, сообщил журналистам в четверг представитель ВМФ Игорь Дыгало.

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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Планируется, что в мае текущего года для гидрографической службы ВМФ будут заложены новейшее малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920", — сказал Дыгало.

Он уточнил, что "судно проекта 19910 будет заложено на судостроительном предприятии "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область), а катер проекта 19920 планируется к закладке на предприятии "Окская судоверфь" в Навашино (Нижегородская область)".

"Несмотря на относительно малое водоизмещение судов проекта 19910 и катеров проекта 19920, по своему оснащению они способны эффективно выполнить большой объем задач, поставленных перед военными гидрографами", — отметил начальник управления навигации и океанографии Минобороны России капитан первого ранга Сергей Травин, слова которого процитировал представитель ВМФ.

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CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image
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Суда усиленного ледового класса проекта 19910 будут оснащены современным оборудованием для гидрографических исследований морских районов. Они предназначены для обслуживания средств навигации, доставки грузов на необорудованное побережье, выполнения исследований с помощью многолучевого эхолота; смогут работать в условиях глубокого моря и на мелководье.

Большие гидрографические катера проекта 19920 обладают возможностями гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.

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