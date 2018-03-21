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Безопасность

Модернизация Ту-160 поможет создать ПАК ДА, заявили в Минобороны

17:2421.03.2018
04200
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160. Архивное фотоСверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 21 мар — РИА Новости. Модернизация стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 поможет создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), заявил журналистам в среду заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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Борисов в среду посетил в Самаре ПАО "Кузнецов". Предприятие ремонтирует двигатели для самолетов дальней авиации Ту-160 (НК-32), Ту-95 (НК-25), Ту-22М3 (НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 "Белый лебедь" в новом облике.

"Подготовка производства на Казанском авиационном заводе и на всей цепочке кооперации ведется, в том числе с целою производства ПАК ДА", — заявил Борисов.

По его словам, решение о воспроизводстве самолета Ту-160 принималось согласно русской поговорке: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе".

"Мы хорошо знаем этот самолет. Мы были уверены, что этот самолет имеет еще долгую жизнь. И оценить все риски, а их было очень много – в 2013-2014 годах не в лучшей ситуации находились основные проектные силы Объединенной авиастроительной корпорации – мы решили пойти по менее рискованному пути и получить взамен существующего парка стратегических бомбардировщиков самолеты обновленного облика, которые устроят Вооруженные силы до рубежа 2050-х, а, может быть, 2060-х годов", — сказал замминистра.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Он отметил, что "при этом просто отодвинули вправо идею создания ПАК ДА, набравшись опыта, восстановив технологии, которые, безусловно, будут использованы и там".

"Ну и кто нам мешает сегодня при постановке работ над ПАК ДА учесть все последние новации и сделать его еще с точки зрения потребительских характеристик лучше и надежнее?" — сказал Борисов.

Борисов посетил ПАО "Кузнецов" в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа. Борисов ознакомился с производственным процессом, проинспектировал ход строительства авиадвигателей НК-32 второй серии, а также обсудил с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит "Кузнецов", вопросы технического перевооружения завода.

Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В ноябре 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра

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