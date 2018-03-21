На Северном Кавказе начались боевые учения ракетчиков и артиллеристов ЮВО

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению полевого выхода на шести полигонах на Северном Кавказе, сообщает начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В боевых учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих и около 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", самоходных 152-мм гаубиц 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивных систем залпового огня "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С".

Сообщается, что для тренировки стрельбы по одиночным и групповым целям на различных дальностях будут использоваться 120-миллиметровые минометы "Поднос" и "Сани".

"Для корректировки огня артиллерийских подразделений будут активно применяться комплексы беспилотных летательных аппаратов. Применение беспилотников при выполнении практических стрельб позволит артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а так же оперативно вносить поправки на ведения огня в зависимости от погодных условий", — сказал Астафьев.

Отмечается, что на завершающем этапе подготовки пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой. По словам Астафьева, в ходе учений будет проверена боевая выучка и готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач огневого поражения объектов и живой силы условного противника.