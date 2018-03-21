Более шести тысяч военных ВВО принимают участие в учениях авиации и ПВО

ХАБАРОВСК, 21 мар — РИА Новости. Более 6 тысяч военнослужащих и около 60 самолетов и вертолетов привлечены к учениям по охране воздушных границ, которые стартовали в Восточном военном округе, сообщает пресс-служба округа в среду.

"Всего к учению привлекается свыше 6 тысяч человек, задействовано около 60 самолетов и вертолетов, в частности, бомбардировщики Су-34, Су-25СМ, истребители Су-30СМ, Су-35С, ударные вертолеты Ка-52. Обеспечивать безопасность воздушных границ будут расчеты комплексов С-300, "Тор", "Оса", всего в учениях задействуют более 500 единиц вооружения и различной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в роли условного противника выступят экипажи армейской, штурмовой и истребительной авиации округа, практические стрельбы выполнят по ракетам-мишеням. Летчики истребительной авиации будут заниматься перехватом и уничтожением "самолетов-нарушителей". В рамках учений на полигонах в Бурятии и Приморье пройдут боевые стрельбы.