Более шести тысяч военных ВВО принимают участие в учениях авиации и ПВО

ХАБАРОВСК, 21 мар — РИА Новости. Более 6 тысяч военнослужащих и около 60 самолетов и вертолетов привлечены к учениям по охране воздушных границ, которые стартовали в Восточном военном округе, сообщает пресс-служба округа в среду.
Отмечается, что в роли условного противника выступят экипажи армейской, штурмовой и истребительной авиации округа, практические стрельбы выполнят по ракетам-мишеням. Летчики истребительной авиации будут заниматься перехватом и уничтожением "самолетов-нарушителей". В рамках учений на полигонах в Бурятии и Приморье пройдут боевые стрельбы.