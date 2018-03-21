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Безопасность

Названа роль Крыма в модернизации Черноморского флота

01:5921.03.2018
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фотоПамятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Точкой отсчета в процессе модернизации для Черноморского флота РФ стало воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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На Черноморском флоте рассказали о получении новой техники
"Для Черноморского флота воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало точкой отсчета в процессе модернизации. По сути, с 1992 по 2014 год Черноморский флот не менялся и остановился в своем развитии. Это было обусловлено позицией Украины, которая не только категорически возражала против замены корабельного состава, но и умудрялась зарабатывать на проблемах флота, взимая немыслимые пошлины за ввоз запчастей, топлива и других необходимых для поддержания боеготовности средств", — сказал Витко в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что Украина "вместе с "друзьями" рассчитывала на то, что в скором времени Черноморский флот умрет своей естественной смертью и, как говорится, нет флота – нет проблемы, а освободившаяся от российского ЧФ инфраструктура вполне пригодна для использования".

Корабли Черноморского флота РФ. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Корабли Черноморского флота получат новые ракеты для уничтожения подлодок
"Ситуация кардинально изменилась в 2014 году. Уже 1 декабря мы сформировали ряд новых объединений, соединений и частей, в частности была возрождена Крымская военно-морская база, а позднее армейский корпус ЧФ. В кратчайшие сроки в Крыму была создана межвидовая самодостаточная группировка сил", — подчеркнул Витко.

Он также сообщил, что с 2015 года флот начал активно пополняться новыми кораблями и вспомогательными судами. Всего флот уже получил порядка 50 новейших боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

"Это невиданные для нас показатели, которые потребовали не только усилий по формированию экипажей, но и реализации программ по подготовке мест базирования, организации получения и хранения вооружения нового поколения, эффективность которого неоднократно доказана на практике, в том числе в операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии", — подчеркнул командующий.

Центральный пост дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 Новороссийск
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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