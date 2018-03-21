Названа роль Крыма в модернизации Черноморского флота

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Точкой отсчета в процессе модернизации для Черноморского флота РФ стало воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.
Он отметил, что Украина "вместе с "друзьями" рассчитывала на то, что в скором времени Черноморский флот умрет своей естественной смертью и, как говорится, нет флота – нет проблемы, а освободившаяся от российского ЧФ инфраструктура вполне пригодна для использования".
Он также сообщил, что с 2015 года флот начал активно пополняться новыми кораблями и вспомогательными судами. Всего флот уже получил порядка 50 новейших боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
"Это невиданные для нас показатели, которые потребовали не только усилий по формированию экипажей, но и реализации программ по подготовке мест базирования, организации получения и хранения вооружения нового поколения, эффективность которого неоднократно доказана на практике, в том числе в операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии", — подчеркнул командующий.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".