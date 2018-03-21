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Безопасность

Труба войны. Почему армия вооружена минометами времен ВОВ

08:0021.03.2018
(обновлено: 08:09 21.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск во время тактических учений в Приморье. 19 октября 2017Военнослужащие Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск во время тактических учений в Приморье. 19 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Труба, плита, двунога и простейший прицел — конструкция самых распространенных в мире минометов вот уже более века практически неизменна. На неделе войска Южного военного округа получили около 20 модернизированных минометных комплексов 2С12А "Сани", которые на самом деле ведут свою родословную со времен Великой Отечественной войны. О том, почему минометы превратились в один из самых консервативных видов вооружений, и стоит ли ожидать технологических прорывов в этой сфере, — в материале РИА Новости.

Проверенные решения

Основа комплекса "Сани" — миномет 2Б11, разработанный в 1979-м. По сути, это был модернизированный полковой миномет образца 1943 года. За счет новых материалов удалось уменьшить массу "ветерана " с 275 до 210 килограммов, но конструкция не претерпела особых изменений. Помимо миномета, в комплекс "Сани" входят транспортная машина и "колесный ход" — буксируемая тележка простейшей конструкции.

Артиллерийский расчет 2-й ударной армии ведет огонь по врагу в районе Мясного бора. 1942 год
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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Слабые стороны классических минометов — невысокая дальность огня, посредственные точность и кучность. Так, по советским нормативам, норма расхода 120-миллиметровых мин для уничтожения одного укрытого командно-наблюдательного пункта превышает тысячу штук. Невозможность ведения огня прямой наводкой делает миномет бесполезным при борьбе с подвижными целями — танками, боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами. Однако, по мнению экспертов, такое оружие пока для армии все равно незаменимо.

"Этот миномет стреляет на семь километров с приемлемой точностью, причем его способен переносить расчет из пяти человек. Что-то принципиально другое просто не придумать, — рассказал РИА Новости военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. — Можно попробовать сделать его автоматическим, как 82-миллиметровый "Василек", но это приведет к значительному увеличению массы. Единственный вариант повышения боевого могущества 2Б11 — использование новых типов мин".

 

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Стодвадцатимиллиметровый минометный комплекс 2С12 "Сани", состоящий из миномета 2Б11 и транспортной машины 2Ф510
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
Стодвадцатимиллиметровый минометный комплекс 2С12 "Сани", состоящий из миномета 2Б11 и транспортной машины 2Ф510

Над задачей улучшения огневых характеристик минометов десятилетиями бьются конструкторы по всему миру. Очевидное решение — высокоточные боеприпасы. Пионерами здесь выступили англичане, еще в начале 1980-х испытавшие "умную" 82-миллиметровую мину Merlin. Боеприпас оснащался радиолокационной головкой самонаведения, после выстрела она сканировала местность и наводилась на бронемашины. Похожие мины созданы в Германии, Швеции, Италии, Испании. 

Погоня за точностью

Советская оружейная школа в 1983 году явила миру настоящего монстра — управляемую 240-миллиметровую мину 3Ф5 "Смельчак". Заряд боеприпаса, оснащенного полуактивной лазерной головкой самонаведения и импульсной системой корректировки, весил 32 килограмма. Испытания "Смельчак" прошел в Афганистане, где использовался для уничтожения крепостей и подземных укрытий моджахедов. Расход снарядов по стандартным целям снизился многократно. Среди последних отечественных разработок — 120-миллиметровая управляемая мина  КМ-8 "Грань", которая, как и "Смельчак", наводится на цель по лазерному лучу.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сегодня в сфере высокоточных мин лидируют США. В октябре 2018-го Пентагон планирует завершить испытание высокоточных 120-миллиметровых мин в рамках проекта HEGM (High Explosive Guided Munition). Умные мины PERM уже более двух лет тестируются Корпусом морской пехоты: судя по отзывам морпехов, дальность у них почти вдвое больше, а приземляются они в радиусе двух-трех метров от цели.

Между тем высокоточные мины — вещь недешевая. Альтернативное направление развития минометного вооружения — повышение его мобильности и скорострельности. Здесь впереди всех финны. В 2007 году Финляндия приняла на вооружение двухствольную минометную систему AMOS, представляющую собой универсальную башню, которую устанавливают на различные шасси. Скорострельность 12 выстрелов в минуту. У ближайшего российского конкурента AMOS, самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 "Нона", этот показатель вдвое ниже. К числу самых продвинутых систем эксперты относят также израильскую самоходную 120-миллиметровую минометную систему CARDOМ. Среди ее главных преимуществ — противооткатный лафет и передовая система наведения. Кроме того, CARDOM легким движением руки может быть превращена в 82-миллиметровый миномет. В ряде стран ведутся работы по созданию безоткатных минометов, использующих отвод пороховых газов.

CC BY-SA 3.0 / Smell U Later / Управляемая артиллерийская мина КМ-8 "Грань" на выставке RAE-2013
CC BY-SA 3.0 / Smell U Later /
Управляемая артиллерийская мина КМ-8 "Грань" на выставке RAE-2013

"У безоткатных минометов есть свои минусы, — считает Константин Сивков. — Обратная реактивная струя сильно демаскирует позицию, поднимая пыль и грязь. Резко снижается темп стрельбы, расчет вынужден отбегать от орудия, потому что струей газа людей может обжечь. К тому же мина для безоткатного миномета значительно тяжелей, практически нужно удваивать мощность заряда. Безоткатные системы не заменят обычные минометы, и никто, ни у нас, ни в странах НАТО, не собирается это делать".

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