В Чечне при спецоперации уничтожили четырех боевиков

ГРОЗНЫЙ, 20 мар — РИА Новости. Четверо участников бандгруппы уничтожены в Чечне в ходе спецоперации на границе с Ингушетией, сообщила во вторник пресс-служба МВД по Чечне.

"При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков. Сотрудниками МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии, прибывшими на место была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы. В результате спецоперации четыре преступника уничтожено", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди участников операции никто не пострадал.