Источник сообщил, как будут проходить военные сборы в России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Отбор кандидатов на краткосрочные военные сборы, которые будут организованы в соответствии с указом президента РФ в 2018 году, будут проводить военные комиссариаты совместно с воинскими частями, сообщил РИА Новости в понедельник источник в Минобороны России.

Президент России Владимир Путин 19 марта издал указ № 114 "О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году". Срок прохождения сборов, как сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, может составлять до двух месяцев.

"Отбор кандидатов для призыва на военные сборы будет проводиться военными комиссариатами совместно с комплектуемыми воинскими частями. В период отбора военнослужащие запаса вызываются по повестке в военкоматы для уточнения данных воинского учета и прохождения медицинской комиссии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "учебные сборы касаются относительно небольшого числа офицеров и других категорий военнослужащих запаса — это не мобилизация и не призыв на срочную службу, который проходит в стране дважды в году".

Подобные сборы, как отметил собеседник РИА Новости, проводятся далеко не впервые — они организуются в соответствии с ежегодным указом президента России и постановлением правительства РФ "О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности".

"Оповещение о призыве на военные сборы осуществляется заранее. Повестки должны быть вручены адресатам минимум за десять дней до начала сборов. Решение о призыве конкретного гражданина РФ из запаса оформляется приказом соответствующего военкома", — пояснил он.

По информации собеседника агентства, во время прохождения сборов военнообязанным и, соответственно, его отсутствия на рабочем месте выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы предусмотрены законодательством независимо от того, является предприятие (учреждение) государственным либо частным.

"Расчет денежной компенсации учитывает время пребывания призванного на сборы в военкомате и в воинской части. Оно фиксируется в справке военкомата. Осуществление расходов, может производиться в соответствии с окладом по воинской должности, предусмотренной штатом части, и оклада по воинскому званию, среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы. Все причитающиеся деньги должны быть выплачены не позже даты убытия прошедших сборы граждан из воинской части", — добавил собеседник РИА Новости.