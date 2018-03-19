Военные ВВО обсудили в Мьянме и Вьетнаме проблемы борьбы с терроризмом

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военная делегация Восточного военного округа (ВВО) в ходе рабочей поездки в Мьянму и Вьетнам приняла участие в мероприятиях по вопросам борьбы с международным терроризмом, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Военная делегация представителей ВВО провела рабочую поездку в Республику Союз Мьянма и Социалистическую Республику Вьетнам", — сказано в сообщении.

В ходе мероприятий в столице Мьянмы Нейпьидо и столице Вьетнама Ханое российские офицеры приняли участие в брифингах, посвященных обмену опытом в вопросах борьбы с международным терроризмом, а также выступили с докладами по данной тематике, добавляет пресс-служба ВВО.