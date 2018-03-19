ТОФ получит несколько атомных подлодок помимо двух проекта 955

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Тихоокеанский флот получит несколько атомных подводных лодок помимо уже поступивших на вооружение "Владимира Мономаха" и "Александра Невского" проекта 955 "Борей", сообщил в понедельник командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев."Красная звезда".
По его словам, с приходом "Бореев" значительно изменился баланс сил в тихоокеанском регионе в "лучшую для нас сторону".
"Помимо своего основного оружия, эти подводные лодки имеют уникальные возможности по противодействию силам противника, находящимся в море независимо в подводном или надводном положении. Уникальные возможности по энергетике и средствам на самооборону", — добавил Дмитриев.