Суперагент и добрый друг: каким был "наш человек" в разведке ФРГ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выдающемуся агенту советской разведки Хайнцу Фельфе, в годы "холодной войны" внесшему неоценимый вклад в разгадку планов Запада в отношении СССР и в конечном итоге — в сохранение мира, в воскресенье исполнилось бы сто лет.

Как считают историки разведки, имя Фельфе стоит в одном ряду с такими легендарными людьми, как, например, члены британской "Кембриджской пятерки" во главе с Кимом Филби и агенты советской разведки, помогавшие добывать информацию по атомной программе США.

Хайнц Фельфе (1918-2008) родился в Дрездене в семье сотрудника германской полиции. В сентябре 1939 года принял участие в начавшейся Второй мировой войне — в боевых действиях против Польши. Но долго воевать ему не пришлось: заболел тяжелым воспалением легких и был демобилизован. В 1941 году Фельфе получил среднее образование и был зачислен в штат охранной полиции в системе Главного управления имперской безопасности (РСХА). Затем получил направление на учебу на юридический факультет Берлинского университета.

В августе 1943 года Фельфе был переведен в Шестое управление РСХА, занимавшееся внешней разведкой, которым руководил Вальтер Шелленберг. Спустя некоторое время Фельфе стал руководителем отдела по Швейцарии. В мае 1945 года он оказался в плену у англичан, из которого был освобожден осенью 1946 года.

В это время политические взгляды Фельфе начали серьезно меняться.

"Хайнц понимал, как идет развитие политических и экономических событий на западе и востоке Германии. Как он сам утверждал, он видел, что внешняя политика Советского Союза была направлена на то, чтобы Германия оставалась единым нейтральным государством, чему противился Запад, выступавший за создание проамериканской зоны оккупации и раздел Германии. Это, естественно, тоже отложилось в отношении Фельфе и к Западу, и к Советскому Союзу", — рассказал РИА Новости ветеран Службы внешней разведки РФ Виталий Коротков, в свое время поддерживавший связь с Фельфе.

Главный выбор

Но ключевым мотивом, поменявшим взгляды Хайнца Фельфе в пользу сотрудничества с Москвой, стали воочию увиденные им развалины родного Дрездена после поразительной по своей жестокости и абсолютно бессмысленной с военной точки зрения бомбардировки города американцами и англичанами в феврале 1945 года. По разным оценкам, тогда погибло несколько десятков тысяч дрезденцев.

"Увидев в первый раз своими глазами мой родной город совершенно разрушенным, я был настолько потрясен, что у меня перехватило дыхание. Опустошенный и потерянный, брел я по бывшей Пражской улице и не мог сдержать слез боли и возмущения теми, кто во всем этом был виноват. Такие же чувства я испытал, когда стоял перед обломками отцовского дома", — писал Фельфе в своих мемуарах, вышедших в 1985 году.

"Я не хочу скрывать, что именно эти переживания явились для меня сильным побудительным мотивом, чтобы стать разведчиком в пользу Советского Союза", — добавлял он.

Первый контакт Фельфе с советской разведкой относится к рубежу 1950-х годов.

"В этот период Хайнц встретил одного из своих сослуживцев по Шестому отделу РСХА – Ганса Клеменса. Тот уже сотрудничал с нашей разведкой. И Клеменс, проявив инициативу, "прощупал" Фельфе в его отношении к Советскому Союзу и на предмет возможности сотрудничества с нами", — рассказал Коротков.

Данные о Фельфе показывали советской разведке, что это перспективный кандидат на вербовку. Было решено встретиться с ним.

"На очередной встрече Клеменс сказал Фельфе, что сведет его с советскими товарищами. В 1951 году Хайнц приехал в Берлин, где состоялась беседа с представителями нашей разведки. И он согласился на сотрудничество", — вспоминает ветеран СВР.

Человек дела



Фельфе было дано задание принять меры к устройству на работу в "Организацию Гелена" – крупнейшую разведывательную организацию послевоенной Западной Германии, созданную американцами, которую возглавлял Райнхард Гелен, во время войны руководивший оперативной разведкой на советско-германском фронте.

"Хайнцу вначале удалось устроиться в одно из подразделений "Организации Гелена", а позже перейти на работу и в ее штаб-квартиру в пригороде Мюнхена Пуллахе", — рассказал Коротков.

В 1956 году "Организация Гелена" была переименована в Федеральную разведывательную службу (БНД), и Фельфе возглавил ее отдел, занимавшийся работой по СССР.

Первая встреча Фельфе и Короткова состоялась как раз в 1956 году. Ветеран СВР так вспоминает о нем: "Очень деловой и притом немногословный собеседник – четкие вопросы, четкие ответы. Без какого-либо подобострастия и желания приспособиться. Достойный, очень порядочный и честный человек, с которым было приятно общаться. Он четко понимал задания, которые перед ним ставились".

"Это был человек, который сотрудничал с нами, исходя из своих политических убеждений и веры в то, что позиция Советского Союза в германском вопросе действительно является правильной и необходимой для его страны", — подчеркивает Коротков.

Как вспоминает ветеран разведки, работа с Фельфе была по-настоящему дружеским взаимодействием. "У нас сложились очень добрые отношения с Хайнцем. Он видел нашу заботу о нем. Я очень высоко ценю те наши отношения", — говорит Коротков.

Встречи с Фельфе, впрочем, были не очень частыми, ведь он занимал руководящее положение и потому часто выезжать в Берлин ему было сложно. Иногда встречи проходили в других странах. Все делалось с соблюдением строжайших мер предосторожности.

Потрясающий информатор



Что касается важности Фельфе как источника информации, то достаточно сказать, что через него проходили обзоры политической ситуации, намерения ФРГ относительно членства в НАТО, планы перевооружения бундесвера, которые ложились на стол западногерманскому канцлеру Конраду Аденауэру. Благодаря Фельфе эти материалы немногим раньше оказывались в Москве. Поэтому информация, которая шла от него, помогала руководству СССР быть в курсе планов ФРГ и реагировать на них.

Например, в 1953 году благодаря сведениям, полученным от Фельфе, СССР удалось оперативно отреагировать на организованную Западом попытку путча в Восточном Берлине. В целом за все время сотрудничества Москва получила от Фельфе свыше 15 тысяч секретных документов, он также сообщил о более чем сотне агентов ЦРУ.

"Он давал совершенно потрясающую информацию", — подчеркивает Коротков.

Но, конечно, БНД не могла не начать разбираться, почему ее работа по Советскому Союзу не достигает цели. В итоге было установлено, что это происходит именно из-за Фельфе.

В ноябре 1961 года последовал арест, а затем следствие и суд. Фельфе получил 14 лет тюрьмы.

"Он отсидел в тюрьме шесть лет. Все эти годы советская разведка добивалась его обмена. Но на протяжении всего этого времени главным противником обмена был Гелен, потому что по его службе, естественно, был нанесен удар. Но все же западногерманские политики решили, что этот вопрос лучше решить путем обмена и тем самым помочь БНД и американцам вызволить их агентуру, арестованную в СССР и ГДР", — говорит Коротков.

Гордость за сделанное



Хайнца Фельфе в феврале 1969 года обменяли на 21 западного агента — в прямом смысле на автобус, в котором их и передали западногерманской стороне. Фельфе стал гражданином ГДР, поселился в Восточном Берлине, работал профессором в Берлинском университете, где преподавал криминалистику.

Но прежних контактов с Виталием Коротковым уже не было. "В разведке есть четкий порядок – если ты с конкретным человеком уже не работаешь, то не должен общаться с ним", — пояснил ветеран СВР.

И все-таки один раз между ними произошла совершенно случайная встреча — в парикмахерской в берлинском районе Карлсхорсте. "Были теплые объятья, добрый разговор – и все, разошлись", — вспоминает Коротков.

Впрочем, заочные контакты удалось восстановить в 1990-х годах.

"С того времени у нас завязалась переписка, которая длилась до смерти Хайнца Фельфе. Он остался настоящим, откровенным другом нашей страны до конца своей жизни", — говорит ветеран СВР.

Как писал Фельфе в мемуарах, он гордился, что смог внести вклад в разоблачение тайны возникновения войны. "Поэтому тяжелые годы работы в качестве разведчика на службе Советского Союза были лучшими годами моей жизни", — отмечал он.

За выдающийся вклад в укрепление безопасности Советского Союза, за многолетнее плодотворное сотрудничество с советской разведкой Хайнц Фельфе был награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, а руководством Комитета государственной безопасности СССР — нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности".

"Мы благодарны всем тем людям, которые на разных континентах помогли в свое время защитить нашу страну, сохранить мир, помогли сначала сломить хребет фашизму, а затем не дать начаться новой войне. И сейчас важно вспомнить, что объединяло всех совестливых людей, в том числе в США, Англии и Германии, чтобы вместе противостоять фашизму, который, к сожалению, опять возникает на планете", — говорит Виталий Коротков.