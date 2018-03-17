В ближайшие 3 года в состав Военно-морского флота войдут 40 морских роботов

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В ближайшие три года в состав Военно-морского флота поступят 40 морских роботов, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

"Мы планируем за три ближайшие года получить 40 роботизированных комплексов, которые будут без риска для человека осуществлять обследование и оказание помощи подводным лодкам", — сказал Королёв в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

Кроме того, сегодня в спасательных отрядах флота более 150 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, добавил адмирал.