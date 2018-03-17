В состав ВМФ приняли три атомные подводные лодки проекта "Борей"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Три атомные подлодки четвертого поколения "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" уже приняты в состав ВМФ и выполняют боевые задачи, заявил в субботу главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Мы поддерживаем две группировки в Северном и Тихоокеанском флотах, в состав этих группировок будут входить новейшие атомные подводные крейсера 4-го поколения типа "Борей". В настоящее время в состав уже приняты и выполняют боевые задачи крейсера "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", — сказал Королев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".