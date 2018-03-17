В Подмосковье артиллеристы проведут стрельбы из "Градов" и гаубиц "Мста-С"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных гаубиц "Мста-С" проведут в Подмосковье, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
По словам Мугинова, в ходе тренировок в дневное и ночное время артиллеристы поразят бронетехнику условного противника и его позиции. Разведка целей будет осуществляться с помощью беспилотников.
Боевые стрельбы пройдут в рамках лагерного сбора, в котором задействовано свыше 2 тысяч военнослужащих и 400 единиц военной и специальной техники, добавил Мугинов.