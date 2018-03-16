ФМБА рассказало о своей роли в уничтожении химоружия в России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России принимало участие в уничтожении химоружия в рамках медицинского обеспечения людей, участвующих в этом процессе, и не обладает информацией по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила пресс-служба агентства.

"ФМБА России не может прокомментировать отравление Сергея Скрипаля в Великобритании, так как не обладает по этому поводу никакой информацией", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что принимали участие в уничтожении химического оружия, но оно заключалось только в медико-санитарном и медико-биологическом обеспечении лиц, участвующих в этом процессе, и населения зон защитных мероприятий.

"С этой функцией ФМБА России справилось настолько хорошо, что показатели здоровья прикрепленного контингента превышают аналогичные в соседних регионах. Что же касается самих БОВ (боевые отравляющие вещества), то ни к производству, ни к уничтожению их агентство не имеет никакого отношения", — отметили в ведомстве.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.