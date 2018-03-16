Дед "Макар". Почему армия не может избавиться от устаревшего пистолета

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Надежный, компактный, эргономичный, мощный — свести эти качества воедино пытаются конструкторы армейских пистолетов по всему миру. В марте концерн "Калашников" анонсировал запуск производства нового пистолета ПЛ-15, который, возможно, придет на смену макарову. Достойную альтернативу "пээму" ищут с 1990-х, но ни одна разработка российских оружейников так и не стала массовой. О том, какой пистолет нужен российской армии и почему буксует перевооружение, — в материале РИА Новости.

Между макаровым и стечкиным

Пистолет Макарова разработан 70 лет назад, но по-прежнему остается самым распространенным армейским "короткостволом". О замене ПМ более совершенным оружием задумались еще в 1980-х. Как показала война в Афганистане, макаров уже не устраивал войска. Эксперты указывали на слабую пробиваемость, посредственную точность, небольшой объем магазина.

"Пистолеты мы носили всегда — и в расположении полка, и на боевых выходах, — рассказал РИА Новости участник войны в Афганистане подполковник Владимир Николаев. — Особого выбора у нас не было — ходили либо с макаровыми, либо с мощными, но слишком тяжелыми стечкиными. Все понимали: нужен какой-то компромисс. Что-то сильнее ПМ, но не такое громоздкое, как стечкин".

Спустя год после вывода войск из Афганистана в СССР стартовали работы по созданию нового основного пистолета армии под кодовым обозначением "Грач". Оружие создавалось под новые, более мощные патроны — калибра 9*19 и 9*21 миллиметр. Разработали сразу три модели — пистолет Ярыгина (ПЯ), пистолет Сердюкова (СР-1), а также пистолет Грязева и Шипунова (ГШ-18). Пистолет Ярыгина приняли на вооружение в 2003-м. Кроме Минобороны, его закупали ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН и Федеральная служба судебных приставов. Однако за время эксплуатации у этого пистолета в войсках сложилась неоднозначная репутация.

© Фото : пресс-служба ЗВО Пистолет Ярыгина © Фото : пресс-служба ЗВО Пистолет Ярыгина

"У ярыгина есть преимущества по пробиваемости и вместительности магазина, но он существенно уступает макарову в надежности и значительно превосходит его по массе и габаритам, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев. — Это был первый опыт наших конструкторов по созданию полноценного крупнокалиберного пистолета, но результат, на мой взгляд, неудачный".

Среди претензий к ярыгину — частое заклинивание при стрельбе. Недостаток связывали с плохим качеством новых патронов, однако, судя по всему, проблема была не только в боеприпасах. В июле 2016-го Минобороны заявило о намерении перевести армию на новый основной девятимиллиметровый пистолет. Что же касается СР-1 и ГШ-18, то они — хоть формально и приняты на вооружение — производились в символических объемах.

Слишком жесткие требования

Ситуация, на первый взгляд, парадоксальная. Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, но уже почти 30 лет не может создать простой и надежный армейский пистолет. Как считают эксперты, на то есть масса объективных причин.

"На самом деле пистолет — не такое уж простое изделие, — объясняет РИА Новости эксперт по стрелковому оружию, мастер спорта международного класса Андрей Кирисенко. — Многие страны мечтают о своем пистолете, но не могут его разработать. Например, у Франции развитые флот и авиация, а пистолеты — импортные. Великобритания, располагающая мощным оборонно-промышленным комплексом, тоже закупает пистолеты за рубежом. Арабские Эмираты потратили на разработку с привлечением европейских специалистов своего "Каракала" более 300 миллионов долларов, однако проект можно считать неудачным. Чтобы создать пистолет, нужно много компетенций, в том числе и в фундаментальной науке. У нас же, по большому счету, никогда не было выдающихся пистолетов".

По мнению эксперта, другая причина — драконовские требования к надежности, традиционно предъявляемые к стрелковому оружию российской армией. "Уверен, один из самых массовых пистолетов в мире — австрийский "Глок" — не пройдет испытания в ЦНИИТОЧМАШе (предприятие тестирует все новейшие образцы стрелкового оружия. — Прим. ред.), но это не значит, что "Глок" плохой пистолет. Наши требования по надежности — самые прецизионные в мире, и, может, даже слишком прецизионные," — считает Андрей Кирисенко.

Шансы ПЛ-15 стать основным армейским пистолетом эксперты оценивают как достаточно высокие. Точные боевые характеристики оружия пока не разглашаются, ему еще предстоит пройти цикл испытаний и опытную войсковую эксплуатацию.

"Принципиальным качеством нового российского пистолета должна быть в первую очередь надежность, — говорит Михаил Дегтярев. — Другой важный момент — способность пистолета пробивать естественные и искусственные преграды, средства экипировки. То есть он должен быть приспособлен для использования боеприпасов повышенной мощности. И, конечно, нельзя забывать о массогабаритных характеристиках. Пистолет — вспомогательное оружие, большую часть времени это балласт. И здесь важен каждый грамм".