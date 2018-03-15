Комплекс "Бастион" отрабатывает удары по условному противнику на Кавказе

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Черноморского флота (ЧФ) в ходе тренировок на военных полигонах на Кавказском побережье отрабатывают удары по условному противнику, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

"Расчёты боевой техники отрабатывают выдвижение в назначенные районы, приведение комплексов к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, а также тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов и действия диверсионно-разведывательных групп условного противника", — сказал он.

Кроме того, военнослужащие ракетно-артиллерийского соединения провели учения по разминированию участка дороги.

Трухачев добавил, что в ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов также выполнят электронные пуски ракет.