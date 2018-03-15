Россия восстала "как феникс из пепла", заявили в Минобороны

КУБИНКА (Московская область), 15 мар — РИА Новости. Россия с развитием новых военных технологий восстала как птица феникс из пепла, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

"Вдруг как феникс из пепла Россия с новыми технологиями объявила себя миру в послании нашего президента. Некоторые считают, что это милитаристский блок послания, но мы так не считаем. Это блок интеллектуально-технологический, конечно, он для вооруженных сил", — сказал Цаликов на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в парке "Патриот".

По его словам, достигнутый высокий интеллектуально-технологический уровень необходимо поддерживать хорошей системой обучения и образования, без этого Россия "быстро займет место на задворках".

"Хочу напомнить, что мы никого не устрашаем. Может быть, кто-то напомнит, когда мы на кого последний раз напали? Можно сколько угодно по телевизору говорить про гибридные войны, не понимая, что это такое", — заявил Цаликов.

По его словам, Россия никому не угрожает, а хочет на 1/6 части суши обеспечить свою безопасность и суверенитет.

"Понимаем, что мощные вооруженные силы, обеспеченная с гарантией обороноспособность нужны для любого суверенного государства, а тем более для такого, как Россия, занимающего шестую часть суши, богатой всем, чем богата наша Земля. Обороноспособность — это гарантия всего: мира, здоровья", — добавил Цаликов.