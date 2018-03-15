Минобороны обеспечит военные вузы современным оружием на 70% к 2020 году

КУБИНКА (Московская область), 15 мар — РИА Новости. Военные вузы сегодня обеспечены современными образцами вооружения на 62%, а к 2020 году этот показатель превысит 70%, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.
По его словам, программы развития каждого военного вуза до 2020 года предусматривают упреждающую поставку в вузы современных образцов вооружения, техники и учебно-тренировочных средств.
"Программы предусматривают наращивание научного потенциала военно-учебных заведений, создание инновационной материально-технической базы для проведения научно-исследовательских работ в области обороны и безопасности государства", — добавил Панков.