РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

В ЦАМТО прокомментировали сотрудничество Болгарии с РСК "МиГ"

14:2215.03.2018
(обновлено: 14:30 15.03.2018)
03690
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фотоМногоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Решение Болгарии модернизировать свой парк истребителей МиГ-29 с привлечением РСК "МиГ" говорит о прагматизме Софии, которая не оглядывается на политические тренды и демпинговые предложения некомпетентных игроков авиационного рынка, заявил в четверг РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Самолет МиГ-29 ВВС Болгарии. Архивное фото
© Фото : public domain
РСК "МиГ" будет обслуживать болгарские истребители до 2022 года
Ранее болгарские СМИ сообщили, что Минобороны страны выбрало российскую самолетостроительную корпорацию "МиГ" для обслуживания своих истребителей МиГ-29 до 2022 года. Соответствующее соглашение подписал глава ведомства Красимир Каракачанов.

Болгарское Минобороны объявило тендер на техобслуживание 15 истребителей МиГ-29 еще 7 декабря 2017 года и вскоре выбрало РСК "МиГ" победителем, однако после этого процесс был прерван в связи с жалобой украинского "Укроборонпрома". В конце концов, жалобу украинцев признали несостоятельной.

МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Эксперт: новое российское оружие сделано для адекватного отражения угроз
"Принятое решение отвечает прежде всего, интересам национальной безопасности Болгарии, поскольку только разработчик данных самолётов в лице РСК "МиГ" может гарантировать надёжное, качественное и квалифицированное исполнение всех работ по модернизации МиГ-29. После этого "апгрейда" София получит современный истребитель поколения 4++, способный решать широкий спектр боевых задач", — сказал Коротченко.

Собеседник агентства отметил, что МиГ-29 является идеальной машиной для ВВС Болгарии, потому что вся аэродромная структура этой бывшей страны соцлагеря "заточена" под этот самолёт. Кроме того, модернизация уже стоящих на вооружении ВВС Болгарии самолётов поможет сэкономить значительные бюджетные средства.

Самые мощные армии в мире
Перейти в фотобанк
Самые мощные армии в мире

Совместим с техникой НАТО

Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Андрей Станавов
Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м
Эксперт подчеркнул, что решение Софии о сотрудничестве с Россией не спровоцирует никаких негативных последствий для неё в связи с членством страны в блоке НАТО. По словам директора ЦАМТО, корпорация "МиГ" способна интегрировать МиГ-29 с необходимыми для работы в составе подразделений Альянса системами и оружием.

"Никаких проблем для Болгарии в связи с её членством НАТО этот контракт не принесет. В зависимости от варианта, который выберет болгарская сторона, на МиГ-29 могут также быть установлены и ракетно-бомбовые и управляемые ракетные вооружения, как российского, так и западного производства", — отметил Коротченко.

Профессионализм против "самоделкиных"

МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
"Наводит ужас": Daily Star оценила видео пуска "Кинжала"
Комментируя поражение "Укроборонпрома", также стремившегося получать у Болгарии данный контракт, Коротченко напомнил, что МиГ-29 некоторых других стран уже проходили модернизацию на неавторизованных на это украинских авиаремонтных заводах, результатами которых в том числе был ряд авиакатастроф.

"Известны случаи, когда некоторые страны обращались за модернизацией и ремонтом МиГ-29 к Украине, что заканчивалось в отдельных случаях даже авиакатастрофами. Болгария как европейская страна не может позволить себе модернизировать свои истребители у украинских "самоделкиных", которые не руководствуются ничем, кроме как желанием легко заработать деньги и не нести в дальнейшем никакой ответственности", — сказал эксперт.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена