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Безопасность

"Птицелов" с парашютом: зачем ВДВ новый зенитно-ракетный комплекс

08:0015.03.2018
(обновлено: 08:18 15.03.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВыброска боевых машин десанта во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии на военном полигоне Раевский под НовороссийскомВыброска боевых машин десанта во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии на военном полигоне Раевский под Новороссийском
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Российская "крылатая пехота" получит собственную систему противовоздушной обороны для рейдов по тылам противника. Новейшие мобильные комплексы ПВО ближнего действия "Птицелов" начнут поступать в ВДВ с 2022 года. Главная особенность "Птицелова" в том, что его можно сбрасывать с самолета. Сугубо сухопутные машины "Стрела-10", имеющиеся сейчас у десантников, на такое не способны. О "Птицелове" и его боевом применении — в материале РИА Новости.

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Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"На обычных полигонах нам скучно": как сегодня служит элита ВДВ
Десантники не ходят на противника "в лоб". Для этого есть тяжеловооруженные и бронированные части Сухопутных войск. Основная задача ВДВ — высадиться парашютным способом за линией фронта, захватить плацдарм и оттянуть на себя передовые силы, стоящие на пути наступающей войсковой группировки. Десант должен громить штабы и командные пункты, перехватывать резервы, нарушать коммуникации, наносить удары по пусковым установкам высокоточного оружия. Если противник проворонил высадку, он проиграл. Если нет — атака десанта может захлебнуться. В первые часы после высадки части ВДВ максимально уязвимы для ударов с воздуха. Частично решить эту проблему должен "Птицелов".

"Наш вероятный противник делает ставку на авиационные средства поражения, — рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Долго "утюжит" местность с воздуха и лишь затем вводит в бой войска. Очевидно, что сразу после высадки и захвата плацдарма десантники подвергнутся массированной атаке с самолетов, беспилотников и ударных вертолетов. Чтобы снизить угрозу, им выдают переносные зенитно-ракетные комплексы. Однако в тылу противника расчет ПЗРК не сможет круглосуточно наблюдать за небом. У ВДВ еще есть самоходные ЗРК "Стрела-10", но они не авиадесантируемые. Благодаря "Птицеловам" ситуация серьезно изменится".

© Фото : Николай ДонюшкинБоевая машина десанта-4 модернизированная (БМД-4М)
© Фото : Николай Донюшкин
Боевая машина десанта-4 модернизированная (БМД-4М)

Новый комплекс создают на базе боевой машины десанта БМД-4, уже обкатанной в войсках. По словам знакомых с ситуацией экспертов, в качестве боевого модуля для "Птицелова" военные рассматривают перспективный ЗРК "Сосна". Таким образом, боевая масса комплекса вполне впишется в лимит имеющихся парашютных систем, способных безопасно "приземлить" до 18 тонн груза. "Панцирь" или "Тор-М2У", установленные на БМД-4, уже дали бы "перевес".

"Умная" ракета

Впервые "Сосну" представили общественности в июне 2013-го в Смоленске, на конференции о развитии ПВО Cухопутных войск. Модуль был смонтирован на базе тягача МТЛБ. Разработчик — Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана в кооперации с Саратовским агрегатным заводом. Отмечалось, что за счет использования пассивных средств обнаружения целей комплекс очень живуч — его сложно обнаружить и навести противорадарную ракету.

© АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана"Зенитный ракетный комплекс "Сосна"
© АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана"
Зенитный ракетный комплекс "Сосна"

Второе достоинство ЗРК — солидный боекомплект из 12 зенитных управляемых ракет, способных сбить все, что летает на удалении до десяти километров и на высотах до пяти тысяч метров. Таким образом, одна установка на базе БМД-4 с экипажем из трех человек оказывается в 12 раз эффективнее расчета ПЗРК (двух бойцов с "трубой"). Уйти от ракеты противнику будет непросто — комплекс оборудован комбинированной системой управления вооружением. Наиболее уязвимая для средств РЭБ радиокомандная система "ведет" боеприпас лишь на коротком стартовом этапе, пока тот не "разглядит" цель. Далее включается помехозащищенная лазерная система, гарантирующая встречу ракеты с летательным аппаратом.

Утверждается, что вооруженный "Сосной" "Птицелов" сможет самостоятельно находить и сопровождать цель — оператору достаточно лишь дать команду на пуск ракеты. Проще говоря, нажать на кнопку. В боевых условиях это позволит сэкономить лишние секунды.

"Новые комплексы серьезно разгрузят штатные расчеты ПЗРК частей ВДВ, — рассказал Леонков. — Но это не значит, что они их полностью заменят. Думаю, ЗРК и ПЗРК будут действовать тандемом. Бойцам с переносными зенитно-ракетными комплексами, скорее всего, поручат прикрывать "Птицелов" во время перезарядки, когда он максимально уязвим".

Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Андрей Станавов
Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м
Вопросом прикрытия ВДВ от атаки с воздуха Минобороны озаботилось серьезно. Именно десантники в 2014 году получили на вооружение ПЗРК нового поколения "Верба". Твердотопливный двигатель ракеты комплекса позволяет поражать воздушные цели на дальности свыше шести километров и на высоте больше четырех километров. "Визитная карточка" этого оружия — автоматизированная система управления, самостоятельно обнаруживающая самолет, вертолет, беспилотник или ракету, определяющая параметры их полета, а также распределяющая цели между расчетами. В общем, дуэт "Вербы" и "Птицелова" станет надежным зонтиком для передовых частей десантуры, заброшенной в тыл врага.

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