Комплексы "Бал" и "Бастион" участвуют в учениях в Калининградской области

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Расчёты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" задействованы в учениях на побережье Калининградской области, сообщил журналистам в среду представитель Балтфлота Роман Мартов.

"На нескольких полигонах в Калининградской области личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота принимает участие в плановых занятиях по отработке практических навыков по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша", — говорится в сообщении.

С ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке, чтобы улучшить их навыки по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ударов.

Также экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

Тренировки продлятся до конца недели. В плановых мероприятиях задействовано свыше 100 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.