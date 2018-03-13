Опубликовано видео задержания группы, отправлявшей сторонников ИГ* в Сирию

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. МВД РФ опубликовало на своем сайте оперативное видео задержания членов этнической преступной группы, переправлявших сторонников ИГ* в Сирию и Ирак.

Ранее ФСБ сообщила, что совместно с МВД пресекла канал организации незаконной миграции в Москве и Подмосковье. Были задержаны 60 человек; они подозреваются в том, что переправляли сторонников ИГ* в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также занимались незаконной легализацией в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций. В ходе проведенных обысков в 17 адресах было обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов.

На видео, опубликованном МВД, показаны задержания и обыски, а также большое количество документов: иностранные паспорта, печати, штампы о пересечении госграницы, банковские карты, миграционные свидетельства, медицинские книжки, а также деньги.

На видео также показано, что среди задержанных есть женщины. Один из задержанных утверждает, что легально работает в чайхане, еще одна женщина говорит, что работает курьером и перевозит документы, уже год подрабатывает продажей миграционных свидетельств.

* Террористическая организация, запрещенная в России