Командующий войсками ЮВО проверил готовность ЗРК С-400 в Крыму

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил порядок несения боевого дежурства зенитным ракетным дивизионом объединения ВВС и ПВО в Крыму, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Возможности новейших зенитных ракетных комплексов позволили обеспечить полное прикрытие территории Крымского полуострова, в том числе от крылатых ракет", — отметил Дворников.
Также в ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО оценит организацию проведения занятий по боевой подготовке с подразделениями береговых войск Черноморского флота и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Крыму.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>