Командующий войсками ЮВО проверил готовность ЗРК С-400 в Крыму

Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму. Архивное фото

Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму. Архивное фото

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил порядок несения боевого дежурства зенитным ракетным дивизионом объединения ВВС и ПВО в Крыму, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Командующий войсками ЮВО осмотрел позиции боевого дежурства расчетов зенитных ракетных комплексов ЗРК С-400 "Триумф". На месте генерал-полковник Дворников проинспектировал готовность дежурных сил к выполнению учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

"Возможности новейших зенитных ракетных комплексов позволили обеспечить полное прикрытие территории Крымского полуострова, в том числе от крылатых ракет", — отметил Дворников.

Также в ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО оценит организацию проведения занятий по боевой подготовке с подразделениями береговых войск Черноморского флота и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Крыму.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>