Минобороны получило первый модернизированный самолет Ил-76МД-М

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО "Ил") передал первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М Министерству обороны, сообщили в пресс-службе компании.

"В данный момент машина находится на одной из баз Военно-транспортной авиации ВКС России", — говорится в сообщении.

Как пояснил гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин, модернизированная машина получила новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах.

Кроме того, на Ил-76МД-М заменили светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Также продлили ресурс двигателей Д-30КП, благодаря чему срок службы машины увеличен на 15 лет.

Минобороны и ПАО "Ил" заключили контракт на глобальную модернизацию тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М в августе 2013 года.