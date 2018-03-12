В Минобороны сообщили о скорой утилизации ракет "Сатана"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России в ближайшее время начнется утилизация межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (на Западе известна как "Сатана"). На смену им придут МБР "Сармат", рассказали в Минобороны.

В интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что "Воеводу" разработали еще в середине 1980-х годов. Он отметил, что "время проходит, технологии двигаются вперед, а система устаревает".

"Она уже на финише своего жизненного цикла", — добавил он.

"Воевода"

Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В поставили на боевое дежурство в конце 1980-х годов.

Сейчас эта ракета остается самой мощной из всех российских МБР. Она по-прежнему эффективна в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

По технологическому уровню у "Воеводы" нет аналогов среди отечественных и зарубежных боевых ракетных комплексов.

Политические причины

Как считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский, одной из причин начала утилизации "Воеводы" стала политика украинского руководства.

Он отметил, что России пришлось переводить на свои силы часть производства.

"Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными", — сказал Мураховский.

По его словам, есть также физический предел сроков, за которыми ракету уже эксплуатировать нельзя. В том числе герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем прийти в негодность.

"Сармат"

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Он рассказал о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Говоря о "Сармате", он отметил, что это очень грозное оружие.

"В силу его характеристик никакие, даже перспективные, системы ПРО ему не помеха", — заявил Путин.

Так, по его словам, если у "Воеводы" дальность полета — одиннадцать тысяч километров, то у "Сармата" ограничений по дальности практически нет, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

"Но мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", — заявил президент.

Как, в свою очередь, отметил Борисов, российская промышленность готова к производству необходимого для российской армии количества новейших ракет "Сармат".

Ранее сенатор Виктор Бондарев рассказал, что российская армия скоро получит несколько предсерийных ракет. А оснащение войск этими комплексами запланировано на 2018-2027 годы.

При этом он подчеркнул, что говорить о серийном производстве "Сармата" "в ближайшие год-два преждевременно".

Крест на попытках США

"Принятие "Сармата" на вооружение будет рентабельным, что редко для новинок, потому что базировать эту межконтинентальную баллистическую ракету можно в существующих шахтных пусковых установках при минимальной доработке инфраструктуры позиционных районов", — добавил сенатор.

Как считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, новое российское вооружение ставит крест на попытках США достичь одностороннего военного преимущества перед Россией.

По его мнению, "Сармат" нужна, в том числе, для того, чтобы Вашингтон не смог уйти в необратимый военно-технический отрыв за счет создания высокоэффективных систем ПРО, включая космический эшелон.