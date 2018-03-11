Исследовательское судно ВМФ "Адмирал Владимирский" зашло в Порт-Луи

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) военно-морского флота (ВМФ) России "Адмирал Владимирский" зашло в Порт-Луи Республики Маврикия в рамках дальнего морского похода, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" совершило заход в Порт-Луи (Республика Маврикий) в рамках дальнего морского похода осуществляемого по плану 2-й Международной экспедиции (в Индийский океан) под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО. Заход ОИС "Адмирал Владимирский" в Порт-Луи продлится с 11 до 18 марта", — сказал он.

Как сообщил в Адмиралтейство по каналам связи из Индийского океана капитан "Адмирала Владимирского" Александр Пышкин, экипаж судна примет участие в праздновании 50-летней годовщины Российско-Маврикийской дружбы. Во время делового захода в Порт-Луи экипаж корабля пополнит запасы судна, осмотрит достопримечательности города и отдохнет, приводит слова капитана Дыгало.

По словам Пышкина, судно после завершения захода в Маврикий продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане. В работах используется исключительно российское исследовательское оборудование, которое показало себя с наилучшей стороны. Это — новейший гравиметрический комплекс, модернизированный промерный эхолот "НЭЛ-1000М" и гидрологический зонд "ОЛД-1". Они были установлены на судно на Кронштадтском морском заводе перед выходом "Адмирала Владимирского" в экспедицию.

Пятнадцатого декабря ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках 2-й Международной экспедиции в Индийский океан под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО. Экипаж судна и участники экспедиции на его борту за шесть месяцев похода должны выполнить гидрометеорологические наблюдения и откорректировать морские навигационные карты. Главной задачей экспедиции является провести комплексные океанографические исследования в Индийском океане.