В Ленобласть доставили танк "Шерман", поднятый с затопленного сухогруза

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский средний танк "Шерман" времен Второй мировой войны, поднятый с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон", доставлен в расположенную в Ленинградской области бригаду, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк "Шерман" времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон", — сказал он.

По оценке специалистов, поднятый на поверхность танк находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона приступят к реставрационно-восстановительным работам, отметил Мугинов.

По его словам, планируется, что 9 мая боевая машина займет свое место в рядах развернутых экспозиций и ее смогут увидеть все жители и гости Санкт-Петербурга.

Американский транспортный грузовой корабль "Томас Дональдсон" (Thomas Donaldson) класса "Либерти" (Liberty EC2-S-C1) был построен в 1944 году, 20 марта 1945 года в 20 морских милях от Кольского залива был торпедирован германской субмариной. Команда успела покинуть тонущий корабль. При попадании торпеды 132-метровый транспорт развалился на три части. В трюмах остались грузы военного и гражданского назначения: танки, зенитные орудия, автомобили, двигатели к быстроходным катерам, дорожные катки, разобранные паровозы, рельсы, колесные пары для железнодорожных вагонов, фермы для строительства.

В 2017 году военнослужащими Северного флота были обнаружены, подняты на поверхность и переданы в музей для изучения и реставрации останки самолёта "Аэрокобра", найденного в Щук-озере, а также три танка "Шерман" и четыре единицы промышленного станочного оборудования с потопленного транспорта "Томас Дональдсон"., указывала ранее пресс-служба флота.